На Херсонщині розширили зону обов'язкової евакуації
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- Юлія Лук’яненкоРепортерка
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У Херсонській області додали населені пункти, звідки має бути обов'язкова евакуація. До них також буде заборонено в’їжджати з дітьми. Рішення ухвалили на засіданні Ради оборони Херсонщини.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
На засіданні розглянули безпекову ситуацію в Херсонській, Нововоронцовській та Бериславській громадах. Росіяни обстрілюють їх щодня і, як повідомили в ОВА, географія розширюється.
До переліку населених пунктів, на території яких проводиться обов’язкова евакуація населення додали такі:
- населені пункти Хрещенівського старостинського округу;
- село Чарівне;
- селище Зеленівка;
- мікрорайон «Текстильний» та окремі вулиці Центрального, Корабельного та Дніпровського районів Херсона, зокрема Університетську, Театральну, Білоруську та Комунальну та вулиці й провулки, які розташовані у напрямку річок Кошова та Дніпро.
У цих населених пунктах діятиме заборона на в’їзд родин з дітьми через загрозу їхньому життю.
Також Олександр Прокудін повідомив, що протягом 17 липня росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі Херсонщини, житлових кварталах. Пошкоджені багатоповерхівка та 8 приватних будинків, стільникова вежа та приватні автомобілі.
Внаслідок атак загинули три людини і ще 18 дістали поранення.
Нагадаємо, правоохоронці Херсонської області розслідують 75 кримінальних проваджень через обстріли російськими військами релігійних споруд. Серед пошкоджених об’єктів є й храми, які мають статус пам’яток культурної спадщини.
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