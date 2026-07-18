На Херсонщині розширили зону обов'язкової евакуації. Фото: Мост

У Херсонській області додали населені пункти, звідки має бути обов'язкова евакуація. До них також буде заборонено в’їжджати з дітьми. Рішення ухвалили на засіданні Ради оборони Херсонщини.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

На засіданні розглянули безпекову ситуацію в Херсонській, Нововоронцовській та Бериславській громадах. Росіяни обстрілюють їх щодня і, як повідомили в ОВА, географія розширюється.

До переліку населених пунктів, на території яких проводиться обов’язкова евакуація населення додали такі:

населені пункти Хрещенівського старостинського округу;

село Чарівне;

селище Зеленівка;

мікрорайон «Текстильний» та окремі вулиці Центрального, Корабельного та Дніпровського районів Херсона, зокрема Університетську, Театральну, Білоруську та Комунальну та вулиці й провулки, які розташовані у напрямку річок Кошова та Дніпро.

У цих населених пунктах діятиме заборона на в’їзд родин з дітьми через загрозу їхньому життю.

Також Олександр Прокудін повідомив, що протягом 17 липня росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі Херсонщини, житлових кварталах. Пошкоджені багатоповерхівка та 8 приватних будинків, стільникова вежа та приватні автомобілі.

Внаслідок атак загинули три людини і ще 18 дістали поранення.

Нагадаємо, правоохоронці Херсонської області розслідують 75 кримінальних проваджень через обстріли російськими військами релігійних споруд. Серед пошкоджених об’єктів є й храми, які мають статус пам’яток культурної спадщини.