 На Херсонщині розширили зону обов'язкової евакуації

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Головна Новини Оборона 8:46, 18 липня, 2026

На Херсонщині розширили зону обов'язкової евакуації

На Херсонщині розширили зону обов'язкової евакуації. Фото: МостНа Херсонщині розширили зону обов'язкової евакуації. Фото: Мост

У Херсонській області додали населені пункти, звідки має бути обов'язкова евакуація. До них також буде заборонено в’їжджати з дітьми. Рішення ухвалили на засіданні Ради оборони Херсонщини.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

На засіданні розглянули безпекову ситуацію в Херсонській, Нововоронцовській та Бериславській громадах. Росіяни обстрілюють їх щодня і, як повідомили в ОВА, географія розширюється.

До переліку населених пунктів, на території яких проводиться обов’язкова евакуація населення додали такі:

  • населені пункти Хрещенівського старостинського округу;
  • село Чарівне;
  • селище Зеленівка;
  • мікрорайон «Текстильний» та окремі вулиці Центрального, Корабельного та Дніпровського районів Херсона, зокрема Університетську, Театральну, Білоруську та Комунальну та вулиці й провулки, які розташовані у напрямку річок Кошова та Дніпро.

У цих населених пунктах діятиме заборона на в’їзд родин з дітьми через загрозу їхньому життю.

Також Олександр Прокудін повідомив, що протягом 17 липня росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі Херсонщини, житлових кварталах. Пошкоджені багатоповерхівка та 8 приватних будинків, стільникова вежа та приватні автомобілі.

Внаслідок атак загинули три людини і ще 18 дістали поранення.

Нагадаємо, правоохоронці Херсонської області розслідують 75 кримінальних проваджень через обстріли російськими військами релігійних споруд. Серед пошкоджених об’єктів є й храми, які мають статус пам’яток культурної спадщини.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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