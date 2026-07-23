 Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині загинула людина, ще 20 постраждали

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Головна Новини Оборона 9:04, 23 липня, 2026

Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині загинула людина, ще 20 постраждали

Обстріл Херсонської області 22 липня. Фото: UKR.NETОбстріл Херсонської області 22 липня. Фото: UKR.NET

Російські війська протягом минулої доби атакували 45 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще 20 отримали поранення.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Через атаки пошкоджені три багатоповерхових та 28 приватні будинки.

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Крім того, руйнувань зазнали автозаправка, стільникові вежі, магазин, господарська споруда, сільгосптехніка, мікроавтобус, скутер та приватні автомобілі.

Також зазначається, що минулої доби зі звільнених громад Херсонської області евакуювали сім людей.

Нагадаємо, що поліція Херсонщини закликає водіїв не створювати черг і не затримуватися на автозаправних станціях без нагальної потреби через ризик атак РФ.

Раніше повідомлялося, що вранці 22 липня російські військові атакували жителів Херсона за допомогою безпілотників. Внаслідок атаки загинула жінка, чоловік отримав поранення.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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