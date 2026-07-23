Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині загинула людина, ще 20 постраждали
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- Кристина ЛеоноваКореспондентка
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Російські війська протягом минулої доби атакували 45 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще 20 отримали поранення.
Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Через атаки пошкоджені три багатоповерхових та 28 приватні будинки.
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Крім того, руйнувань зазнали автозаправка, стільникові вежі, магазин, господарська споруда, сільгосптехніка, мікроавтобус, скутер та приватні автомобілі.
Також зазначається, що минулої доби зі звільнених громад Херсонської області евакуювали сім людей.
Нагадаємо, що поліція Херсонщини закликає водіїв не створювати черг і не затримуватися на автозаправних станціях без нагальної потреби через ризик атак РФ.
Раніше повідомлялося, що вранці 22 липня російські військові атакували жителів Херсона за допомогою безпілотників. Внаслідок атаки загинула жінка, чоловік отримав поранення.
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