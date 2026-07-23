 Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через атаки РФ на цивільні судна в Чорному морі

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Головна Новини Оборона 10:31, 23 липня, 2026

Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через атаки РФ на цивільні судна в Чорному морі

Вантажне судно після російського обстрілу в акваторії Чорного моря. Архівне фото МикВістіВантажне судно після російського обстрілу в акваторії Чорного моря. Архівне фото МикВісті

Україна звернулася із запитом про скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН на 27 липня через російські атаки на цивільні судна в Чорному морі.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За даними МЗС, за останні дні російські війська атакували щонайменше три цивільні вантажні судна, унаслідок чого є загиблі та поранені серед членів екіпажів.

Через це рух українським морським коридором у Чорному морі зупинився.

Українська сторона закликала інші держави вимагати від Росії припинити атаки на свободу судноплавства. У МЗС наголосили, що блокування морських шляхів у період збору врожаю створює ризики зростання цін на продовольство та загрозу голоду в країнах Африки, Азії, Близького Сходу та Латинської Америки.

Варта зазначити, що 23 липня майже всю ніч Одеса перебувала під російською атакою. Внаслідок обстрілу пошкоджені об’єкти інфраструктури, кілька автомобілів, офісне приміщення та скління приватних будинків.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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