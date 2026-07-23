За пів року на Миколаївщині зареєстрували понад 4,3 тис. нових підприємців і компаній. Ілюстративне фото: МикВісті

Упродовж січня–червня 2026 року в Миколаївській області зареєстрували 4 320 нових суб'єктів господарювання. Серед них — 461 юридична особа та 3 859 фізичних осіб-підприємців.

Про це повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби.

Водночас припинили свою діяльність 2 978 суб'єктів господарювання. Із них 132 — юридичні особи та 2 846 — фізичні особи-підприємці.

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За даними ДПС, станом на 1 липня цього року на податковому обліку перебувають понад 106,3 тисячі платників податків. Це на 1 336 більше, ніж було на початку року, у тому числі юридичних осіб — 52 546 та фізичних осіб-підприємців — 53 805.

Також станом на початок липня в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків зареєстрували понад 1,1 мільйона жителів Миколаївської області. Ще 2574 особи перебувають в окремому реєстрі ДРФО.

За перше півріччя 2026 року до цих реєстрів внесли 4941 нового платника податків, серед яких 74 — іноземні громадяни.

Нагадаємо, що за перше півріччя 2026 року платники податків Миколаївської області перерахували до бюджетів усіх рівнів 545,6 мільйона гривень.