Податок на прибуток: за 6 місяці підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴540 млн

За 6 місяці підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴540 млн податку на прибуток. Ілюстративне фото: Delo.ua

За перше півріччя 2026 року платники податків Миколаївської області перерахували до бюджетів усіх рівнів 545,6 мільйона гривень.

Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Миколаївській області.

До державного бюджету миколаївці спрямували 467,4 мільйона гривень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року це на майже 10,9% більше — надходження зросли на 45,8 мільйона гривень.

Зазначається, що до місцевих бюджетів платники сплатили 61,2 мільйона гривень податку на прибуток.

Крім того, великі платники податків перерахували до обласного бюджету 17 мільйонів гривень податку на прибуток упродовж січня — червня поточного року.

Нагадаємо, що за пів року 2026 року до державного бюджету надійшло майже 1,7 мільярда гривень військового збору.