 Податок на прибуток: за 6 місяці підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴540 млн

  • вівторок

    21 липня, 2026

  • 24.1°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 21 липня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • 24.1° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Економіка 17:19, 21 липня, 2026

Податок на прибуток: за 6 місяці підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴540 млн

За 6 місяці підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴540 млн податку на прибуток. Ілюстративне фото: Delo.uaЗа 6 місяці підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴540 млн податку на прибуток. Ілюстративне фото: Delo.ua

За перше півріччя 2026 року платники податків Миколаївської області перерахували до бюджетів усіх рівнів 545,6 мільйона гривень.

Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Миколаївській області.

До державного бюджету миколаївці спрямували 467,4 мільйона гривень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року це на майже 10,9% більше — надходження зросли на 45,8 мільйона гривень.

Зазначається, що до місцевих бюджетів платники сплатили 61,2 мільйона гривень податку на прибуток.

Крім того, великі платники податків перерахували до обласного бюджету 17 мільйонів гривень податку на прибуток упродовж січня — червня поточного року.

Нагадаємо, що за пів року 2026 року до державного бюджету надійшло майже 1,7 мільярда гривень військового збору.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

Останні новини про: Бізнес та економіка

Миколаївці сплатили майже ₴1,7 млрд військового збору до держбюджету
Херсонське підприємство через суд домоглося від РФ ₴486 млн за окупацію та розкрадання заводу
Податкова виявила порушення на агропідприємстві: до бюджету сплатили понад ₴23 млн
Реклама
Читайте також:
новини
«Питання лишається відкритим», — у Шевченківській сільраді пояснили, чому не ремонтують пошкоджений будинок у Промені

Юлія Бойченко
новини
Міськраді довелося через суд стягувати майже ₴200 тис. за землю, де хочуть побудувати АЗС в зеленій зоні Миколаєва

Аліна Квітко
новини
Миколаївська райрада шукає, кому передати недобудову у Варварівці: з неї хотіли зробити санстанцію

Юлія Лук’яненко
новини
У селі Промінь мешканці пошкодженого будинку вже 4 роки потрапляють до квартир через вікно

Юлія Бойченко
новини
Миколаївці знову скаржаться на гучність сирен: просять замінити радянські «ревуни» на сучасні системи оповіщення

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Бізнес та економіка

Податкова виявила порушення на агропідприємстві: до бюджету сплатили понад ₴23 млн
Херсонське підприємство через суд домоглося від РФ ₴486 млн за окупацію та розкрадання заводу
Миколаївці сплатили майже ₴1,7 млрд військового збору до держбюджету

«До 90% випадків мобілізації супроводжуються порушеннями», — Лубінець закликав реформувати ТЦК

Миколаївська райрада шукає, кому передати недобудову у Варварівці

1 година тому

Одна річка для двох областей. Як стан Південного Бугу на Хмельниччині впливає на воду, яку отримує Миколаїв

Юлія Бойченко

Головне сьогодні