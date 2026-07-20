 Миколаївці сплатили майже ₴1,7 млрд військового збору до держбюджету

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Головна Новини Економіка 14:43, 20 липня, 2026

Миколаївці сплатили майже ₴1,7 млрд військового збору до держбюджету

До держбюджету миколаївці сплатили майже ₴1,7 млрд військового збору. Ілюстративне фото: КИЇВ24До держбюджету миколаївці сплатили майже ₴1,7 млрд військового збору. Ілюстративне фото: КИЇВ24

За пів року 2026 року до державного бюджету надійшло майже 1,7 мільярда гривень військового збору.

Про це повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби.

Порівняно з аналогічним періодом 2025 року надходження зросли на 22,4%, або на 305,1 мільйона гривень. Частка військового збору в загальних надходженнях до держбюджету становить 18,9%.

Податківці також нагадали, що у 2026 році через зміну розміру мінімальної заробітної плати оновлено ставки військового збору для фізичних осіб-підприємців:

  • I, II та IV групи — 864,70 гривень щомісяця (10% від мінімальної зарплати 8647 гривень);

  • III група — 1% від доходу відповідно до загальних правил оподаткування.

Раніше повідомлялося, що у січні-червні 2026 року до державного бюджету надійшло 94,2 мільярда гривень військового збору.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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