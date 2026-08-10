У планах — від 100 до 200 кг на місяць: як сімейна ферма на Миколаївщині модернізує сироварню

Світлана Молчанова, власниця сімейної козиної ферми та сироварні у селі Сливине

Власниця сімейної козиної ферми та сироварні у селі Сливине Світлана Молчанова отримала грант у межах освітньо-грантової програми TalentA та завдяки цьому придбала обладнання для автоматизації виробництва крафтових сирів.

Програму TalentA реалізує міжнародна сільськогосподарська науково-технологічна компанія Corteva Agriscience у партнерстві з GlobalGiving та Буковинською агенцією регіонального розвитку.

Сімейне господарство Світлани Молчанової розпочало роботу у 2014 році, коли родина заснувала у Сливиному виноробню Steppe Wines та почала вирощувати виноград. Згодом для гостей виноробні почали проводити дегустації, а власне виробництво сирів стало доповненням до вина.

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Наразі на фермі утримують 12 дійних кіз. Із їхнього молока виготовляють шевр, бринзу, авторський сир «Степовий» та «П’яну козу», який визріває у вині сорту «Одеський чорний» за власною рецептурою родини.

Отриманий грант дозволив фермерці перейти від ручного виготовлення сирів до автоматизованої переробки молока. Нове обладнання має забезпечити потужність до 200 літрів молока за один цикл.

Завдяки модернізації господарство планує вже у 2026 році подвоїти щомісячне виробництво — зі 100 до 200 кілограмів сиру. Також у планах щонайменше три нові види продукції.

У подальшому родина планує збільшувати поголів’я кіз та співпрацювати з місцевими виробниками молока. Проєктом передбачено створення 3-4 робочих місць у громаді, підтримку матерів загиблих захисників України, ветеранів війни та людей з інвалідністю. Ще одним напрямом розвитку залишиться гастрономічний туризм. На фермі та виноробні проводять екскурсії й дегустації вина та сиру, а в майбутньому родина планує розширювати цей напрям і популяризувати локальне виробництво Миколаївщини.

— Коли ми починали виготовляти сир для гостей нашої виноробні, це було захоплення і бажання створити щось справжнє власними руками. Сьогодні завдяки TalentA ця мрія може перерости у повноцінне сучасне виробництво. Для мене ця перемога означає не лише розвиток бізнесу, а й можливість створювати нові робочі місця, підтримувати громаду та популяризувати продукцію Миколаївщини, — говорить Світлана Молчанова.

За даними організаторів, за шість років існування програми TalentA її учасницями в Україні стали майже 500 жінок-фермерок. Програма діє з 2020 року та спрямована на підтримку жінок у сільській місцевості й розвиток їхніх підприємницьких ініціатив.

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