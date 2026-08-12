Підприємці Миколаївщини сплатили до держбюджету ₴1,9 млрд ПДВ

Бізнес Миколаївщини сплатив до держбюджету ₴1,9 млрд ПДВ. Ілюстративне фото: МикВісті

За сім місяців 2026 року платники податків Миколаївщини перерахували до державного бюджету 1,9 мільярда гривень ПДВ з товарів, вироблених в Україні.

У порівнянні з січнем–липнем минулого року надходження зросли на 12,2 мільйона гривень, повідомили в обласному управлінні ДПС.

Зазначається, що ПДВ сформував 18,4% усіх надходжень до державного бюджету за цей період.

Станом на 1 серпня в регіоні зареєстрували 5 557 платників ПДВ. Серед них — 4 915 юридичних осіб та 642 фізичні особи-підприємці.

У ДПС зазначають, що надходження ПДВ забезпечуються, зокрема, завдяки електронній взаємодії з платниками та контролю за дотриманням податкового законодавства.

Раніше повідомлялося, що за січень-липень 2026 року іноземні компанії, які надають українцям електронні послуги, сплатили до державного бюджету 11,3 мільярда гривень ПДВ.