 Підприємці Миколаївщини сплатили до держбюджету ₴1,9 млрд ПДВ

  • середа

    12 серпня, 2026

  • 20.9°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 12 серпня , 2026 середа

  • Миколаїв • 20.9° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Економіка 23:09, 12 серпня, 2026

Підприємці Миколаївщини сплатили до держбюджету ₴1,9 млрд ПДВ

Бізнес Миколаївщини сплатив до держбюджету ₴1,9 млрд ПДВ. Ілюстративне фото: МикВістіБізнес Миколаївщини сплатив до держбюджету ₴1,9 млрд ПДВ. Ілюстративне фото: МикВісті

За сім місяців 2026 року платники податків Миколаївщини перерахували до державного бюджету 1,9 мільярда гривень ПДВ з товарів, вироблених в Україні.

У порівнянні з січнем–липнем минулого року надходження зросли на 12,2 мільйона гривень, повідомили в обласному управлінні ДПС.

Зазначається, що ПДВ сформував 18,4% усіх надходжень до державного бюджету за цей період.

Станом на 1 серпня в регіоні зареєстрували 5 557 платників ПДВ. Серед них — 4 915 юридичних осіб та 642 фізичні особи-підприємці.

У ДПС зазначають, що надходження ПДВ забезпечуються, зокрема, завдяки електронній взаємодії з платниками та контролю за дотриманням податкового законодавства.

Раніше повідомлялося, що за січень-липень 2026 року іноземні компанії, які надають українцям електронні послуги, сплатили до державного бюджету 11,3 мільярда гривень ПДВ.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

Останні новини про: Бізнес та економіка

Майже ₴7,7 млрд податків сплатили до місцевих бюджетів Миколаївщини
1С і BAS досі використовують в Україні: журналісти розповіли, як російський софт залишається у держструктурах та оборонному секторі
«Податок на Google»: за сім місяців 2026 року бюджет отримав понад ₴11 млрд
Реклама
Читайте також:
новини
Київський суддя звернувся до Кабміну через незаконне використання земель Міноборони на Миколаївщині

Аліса Мелікадамян
новини
У Миколаєві управляючі компанії частіше стягують борги мешканців через суд після змін у законодавстві

Даріна Мельничук
новини
У хірургічному корпусі лікарні №3 в Миколаєві замінять два ліфти за ₴4,3 млн

Альона Коханчук
новини
У ДЖКГ Миколаєва вважають, що тариф на утримання будинків треба підвищити з ₴5 до ₴12 за м²

Аліна Квітко
новини
У Миколаєві майже 300 будинків досі не мають форми управління — ДЖКГ планує конкурс

Аліса Мелікадамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Бізнес та економіка

«Податок на Google»: за сім місяців 2026 року бюджет отримав понад ₴11 млрд
1С і BAS досі використовують в Україні: журналісти розповіли, як російський софт залишається у держструктурах та оборонному секторі
Майже ₴7,7 млрд податків сплатили до місцевих бюджетів Миколаївщини

У хірургічному корпусі лікарні №3 в Миколаєві замінять два ліфти за ₴4,3 млн

У ДЖКГ Миколаєва вважають, що тариф на утримання будинків треба підвищити з ₴5 до ₴12 за м²

4 години тому

Відбудову гімназії в центрі Миколаєва поставили на паузу. Чому закінчилися гроші?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні