Майже ₴7,7 млрд податків сплатили до місцевих бюджетів Миколаївщини

Майже ₴7,7 млрд податків надійшло до бюджетів Миколаївщини. Ілюстративне фото: МикВісті

У січні–липні 2026 року до місцевих бюджетів Миколаївщини сплатили майже 7,7 мільярда гривень податків. Це на 1,4 мільярда гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби.

Найбільшу частину надходжень забезпечив податок на доходи фізичних осіб та платники єдиного податку.

За сім місяці громади області отримали 5,3 мільярда гривень ПДФО, що становить 68,5% усіх надходжень. Ще 1,3 мільярда гривень надійшли від єдиного податку, який сплачують підприємці та компанії на спрощеній системі оподаткування. Його частка становить 17%.

Від плати за землю до місцевих бюджетів надійшло 681,2 мільойна гривень, або 8,8% загальної суми.

Раніше повідомлялося, що у січні-липні 2026 року суб’єкти господарювання Миколаївщини перерахували до бюджетів усіх рівнів 18,2 мільярда гривень. Це на 19,3% або на 2,9 мільярда гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.