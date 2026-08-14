 Підприємці Миколаївщини перерахували до соцфондів майже ₴11 млрд

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Головна Новини Економіка 21:23, 14 серпня, 2026

Підприємці Миколаївщини перерахували до соцфондів майже ₴11 млрд

Підприємці Миколаївщини перерахували до соцфондів майже ₴11 млрд. Ілюстративне фото: Економічна правдаПідприємці Миколаївщини перерахували до соцфондів майже ₴11 млрд. Ілюстративне фото: Економічна правда

За сім місяців 2026 року роботодавці Миколаївської області сплатили 10,9 мільярда гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Миколаївській області, це на 1,5 мільярда гривень, або 16,1%, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Єдиний внесок роботодавці сплачують за своїх працівників. Його ставка становить 22% від нарахованої заробітної плати.

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Зібрані кошти спрямовують на фінансування соціальних виплат.

«Саме завдяки цим коштам держава має можливість виплачувати пенсії, надавати соціальну допомогу, підтримувати програми соціального страхування на випадок безробіття, хвороби чи нещасного випадку», — йдеться в повідомленні.

У податковій службі також наголошують на важливості офіційного працевлаштування. Легальна робота дає працівнику право на соціальні виплати та впливає на розмір майбутньої пенсії.

Нагадаємо, що за сім місяців 2026 року платники податків Миколаївщини перерахували до державного бюджету 1,9 мільярда гривень ПДВ з товарів, вироблених в Україні.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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