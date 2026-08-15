 Миколаївщина — третя в Україні за кількістю штрафів Держстату: 29 постанов за 6 років

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Головна Новини Економіка 6:33, 15 серпня, 2026

Миколаївщина — третя в Україні за кількістю штрафів Держстату: 29 постанов за 6 років

За шість років Державна служба статистики винесла 29 постанов про штрафи за порушення статистичної звітності на Миколаївщині. Це третій показник серед регіонів України після Луганщини та Сумщини.

Про це свідчить аналітика Опендатабот.

Загалом у 2020–2025 роках Держстат виніс 228 постанов на загальну суму 38 862 гривні за неподання, несвоєчасне подання або помилки у статистичній звітності. Середній розмір штрафу становив близько 170 гривень.

Найбільше постанов припало на 2021 рік — 60% від їх загальної кількості.

Аналітика ОпендатаботАналітика Опендатабот

Миколаївщина за цим показником посіла третє місце. За шість років в області винесли 29 постанов. Більше було лише на Луганщині — 47, та Сумщині — 34. Далі йдуть Київ із 27 постановами та Полтавщина — з 25.

Таким чином, на ці п’ять регіонів припала майже три чверті — 71% усіх постанов Держстату за цей період.

У 2025 році Держстат поновив застосування штрафів після перерви, пов’язаної з повномасштабною війною. Того року по Україні винесли 30 постанов, з яких 5 припали на Миколаївщину.

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Водночас у 2023 та 2024 роках Держстат не виніс жодної постанови. Після початку повномасштабного вторгнення підприємствам дозволили подавати статистичну та фінансову звітність після завершення воєнного стану без застосування штрафних санкцій. Згодом цю пільгу скасували, а бізнес зобов’язали подати пропущену звітність за 2022–2025 роки до 5 жовтня 2025 року.

Загалом за шість років Держстат наклав штрафів на 38 862 гривні, однак фактично стягнув більше — 41 820 гривень. Це пояснюється тим, що у 2020–2025 роках сплачувалися також штрафи, накладені раніше.

Наприклад, на Черкащині за цей період не винесли жодної нової постанови, однак у 2025 році там стягнули 170 гривень штрафу, накладеного ще у 2005 році.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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