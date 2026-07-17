Платники податків перерахували до держбюджету понад ₴94 млрд військового збору

Понад ₴94 млрд військового збору перерахували до держбюджету платники податків. Ілюстративне фото: МикВісті

У січні-червні 2026 року до державного бюджету надійшло 94,2 мільярда гривень військового збору.

Як повідомили в обласному управлінні державної податкової служби, це на 19,2 мільярда гривень, або на 25,6%, більше, ніж за аналогічний період минулого року. За перше півріччя 2025 року надходження становили 75 мільярда гривень.

Найбільші суми військового збору сплатили платники:

міста Києва — 31 мільярд гривень;

Дніпропетровської області — 10 мільярдів гривень;

Львівської області — 7,6 мільярда гривень;

Харківської області — 5,9 мільярда гривень.

«З 1 липня цього року сплата військового збору здійснюється на нові бюджетні рахунки, відкриті Державною казначейською службою України. Зміна реквізитів пов’язана із зарахуванням військового збору до спеціального фонду Державного бюджету України», — нагадали у податковій.

Раніше повідомлялося, що за п'ять місяців 2026 року платники податків Миколаївської області сплатили до державного бюджету майже 1,4 мільярда гривень військового збору.