 Платники податків перерахували до держбюджету понад ₴94 млрд військового збору

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Головна Новини Економіка 13:36, 17 липня, 2026

Платники податків перерахували до держбюджету понад ₴94 млрд військового збору

Понад ₴94 млрд військового збору перерахували до держбюджету платники податків. Ілюстративне фото: МикВістіПонад ₴94 млрд військового збору перерахували до держбюджету платники податків. Ілюстративне фото: МикВісті

У січні-червні 2026 року до державного бюджету надійшло 94,2 мільярда гривень військового збору.

Як повідомили в обласному управлінні державної податкової служби, це на 19,2 мільярда гривень, або на 25,6%, більше, ніж за аналогічний період минулого року. За перше півріччя 2025 року надходження становили 75 мільярда гривень.

Найбільші суми військового збору сплатили платники:

  • міста Києва — 31 мільярд гривень;

  • Дніпропетровської області — 10 мільярдів гривень;

  • Львівської області — 7,6 мільярда гривень;

  • Харківської області — 5,9 мільярда гривень.

«З 1 липня цього року сплата військового збору здійснюється на нові бюджетні рахунки, відкриті Державною казначейською службою України. Зміна реквізитів пов’язана із зарахуванням військового збору до спеціального фонду Державного бюджету України», — нагадали у податковій.

Раніше повідомлялося, що за п'ять місяців 2026 року платники податків Миколаївської області сплатили до державного бюджету майже 1,4 мільярда гривень військового збору.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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