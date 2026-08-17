 Через атаку дронів на Миколаївщині пошкоджено будівлю агропідприємства

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Головна Новини Оборона 8:13, 17 серпня, 2026

Через атаку дронів на Миколаївщині пошкоджено будівлю агропідприємства

Обстріл Миколаївщини. Архівне фото: МикВісті, ілюстраційнеОбстріл Миколаївщини. Архівне фото: МикВісті, ілюстраційне

Минулої доби, 16 серпня, росіяни атакували Миколаївську область безпілотниками «Shahed/Гербера». За попередньою інформацією, пошкоджень та постраждалих немає.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У Баштанському районі під ударом опинилася Горохівська громада. Росіяни атакували її FPV-дроном та БпЛА типу «Молнія».

У селі Баратівка внаслідок атаки пошкоджено дах будівлі агропідприємства. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що 15 серпня під російською атакою було фермерське господарство у Баштанському районі. Тоді постраждали двоє чоловіків.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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