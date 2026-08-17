Через атаку дронів на Миколаївщині пошкоджено будівлю агропідприємства

Обстріл Миколаївщини. Архівне фото: МикВісті, ілюстраційне

Минулої доби, 16 серпня, росіяни атакували Миколаївську область безпілотниками «Shahed/Гербера». За попередньою інформацією, пошкоджень та постраждалих немає.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У Баштанському районі під ударом опинилася Горохівська громада. Росіяни атакували її FPV-дроном та БпЛА типу «Молнія».

У селі Баратівка внаслідок атаки пошкоджено дах будівлі агропідприємства. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що 15 серпня під російською атакою було фермерське господарство у Баштанському районі. Тоді постраждали двоє чоловіків.