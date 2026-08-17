У Баштанці виконком погодив компенсацію водоканалу різниці в тарифах, але доручив перевірити зростання витрат води

У Баштанці виконком погодив компенсацію водоканалу різниці в тарифах. Ілюстративне фото: Дзеркало тижня

Виконавчий комітет Баштанської міської ради погодив відшкодування різниці в тарифах для КП «Міськводоканал» за червень у сумі 779,2 тисячі гривень. Водночас члени виконкому поставили під сумнів обґрунтованість такого зростання та закликали комунальне підприємство ретельніше перевіряти показники лічильників.

Про це йшла мова на засідання виконкому 14 серапня, повідомляють «МикВісті».

Під час розгляду питання начальниця відділу економічного розвитку та торгівлі Баштанської міськради Яна Дістрянова повідомила, що за червень споживачі передали показники на 45 тисяч кубометрів води. За її словами, частину різкого зростання споживання пояснюють тим, що перед підвищенням тарифу люди передавали показники наперед, щоб зберегти стару ціну.

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Водночас члени виконкому звернули увагу, що у червні минулого року споживання становило близько 34 тисяч кубометрів, тоді як цього року — 45 тисяч.

«В середньому за місяць було 550–560, там до 600 тисяч. Коли прийшла Яна Миколаївна з проєктом рішення, я звернув увагу, що там 780 тисяч. Тобто різке зростання», — зазначив один із членів виконкому.

За словами представників міськради, працівники абонентського відділу перевіряли підозріло високі показники. Якщо, наприклад, замість звичних 10 кубометрів споживач передавав 50 чи 100, показники додатково перевіряли. У деяких випадках працівники виїжджали безпосередньо за адресами.

Також до перевірок залучали старост населених пунктів громади. При цьому під час обговорення члени виконкому вказали на випадки, коли в червні у списках з'явилися боржники, яких не було попереднього місяця.

Окремо обговорили ситуацію зі споживачами, які передали великі обсяги води, але ще не оплатили їх. Представники міськради пояснили, що такі нарахування переходять у заборгованість, але компенсація підприємству розраховується за фактичним обсягом споживання, незалежно від того, чи вже заплатив за нього абонент.

Члени виконкому запропонували не компенсувати одразу всю заявлену суму, а перенести частину виплат до додаткової перевірки. Зокрема, звучала пропозиція компенсувати 579 тисяч гривень, а решту суми розглянути після детальнішого аналізу.

«Мені здається, тут треба більш чітко організувати роботу абонентського відділу. Знаючи ситуацію, що буде здорожчання тарифу, вони мали би зразу відпрацьовувати оці завищені показники, чітко поадресно виходити до цих людей, дивитися і відпрацьовувати, щоб не було 11 тисяч», — заявив один із членів виконкому.

Водночас представники «Міськводоканалу» наголосили, що збільшення споживання влітку може бути пов'язане не лише з передачею показників перед підвищенням тарифу. Зокрема, мешканці більше використовують воду для поливу, а частина людей отримала теплиці та почала вирощувати продукцію.

Також на водоканалі зазначають, у громаді 7 тисяч 300 абонентів, тому щомісяця фізично перевірити показники кожного споживача складно. Частину показників люди передають самостійно, зокрема через онлайн-сервіси.

«Вони (абоненти, — прим. ) кажуть: «Ви поставили лічильник в колодсь, от лізьте туда і снімайте показники». У нас дівчат сім чоловік. Ми на цей місяць залучили і минулий місяць залучили одну людину з доплатою, щоб вона ходила по всій баштанки, по по цих лічильниках, по каждій вулиці перевіряла. От зараз він вже другий місяць цим займається чоловік, тому що жінки не можуть залізти на різну глибину», — додали на водоканалі.

Після обговорення виконком погодив проєкт рішення про відшкодування різниці в тарифах. За нього проголосували 18 членів виконкому. Водночас питання перевірки показників та роботи абонентського відділу домовилися додатково опрацювати.

Раніше повідомлялося, що у Баштанці намагаються встановити, хто скидає каналізаційні стоки до центрального ставу та забруднює водойму. Поки що порушників виявити не вдалося.

Нагадаємо, що у Баштанці Миколаївської області планують збудувати нові каналізаційні очисні споруди. Наразі міська влада шукає підрядника, який розробить детальний план території для майбутнього будівництва. На це готові витратити 416,6 тисячі гривень.