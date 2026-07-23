 У Баштанці шукають тих, хто скидає каналізацію в центральний ставок

  • четвер

    23 липня, 2026

  • 17.5°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 23 липня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 17.5° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Самоврядування 7:40, 23 липня, 2026

У Баштанці шукають тих, хто скидає каналізацію в центральний ставок

У Баштанці шукають тих, хто скидає каналізацію в центральний ставок. Фото МикВістіУ Баштанці шукають тих, хто скидає каналізацію в центральний ставок. Фото МикВісті

У Баштанці намагаються встановити, хто скидає каналізаційні стоки до центрального ставу та забруднює водойму. Поки що порушників виявити не вдалося.

Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Баштанської міської ради.

Начальниця відділу з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища Світлана Коваленко повідомила, що проведено комісійне обстеження території навколо ставка. До перевірки залучили представників земельної комісії, КП «Міськводоканал», муніципальної варти та офіцера громади.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

За її словами, члени комісії обійшли берегову лінію водойми та поспілкувалися з місцевими жителями. Однак візуально встановити місце скиду каналізаційних стоків виявилося неможливо, оскільки труби можуть бути приховані під землею або проходити через приватні домоволодіння, куди представники міської ради не мають права заходити.

— Візуально це встановити неможливо. Зайти на територію приватного домоволодіння ми не маємо повноважень. Спілкувалися із сусідами, але інформації ніякої і ніхто не знає, — зазначила Світлана Коваленко.

У міськраді сподіваються встановити можливих порушників за допомогою аналізу даних КП «Міськводоканал». Комунальне підприємство має надати інформацію про будинки, підключені до централізованої каналізації, та тих, хто офіційно користується послугами з вивезення рідких побутових відходів. Це допоможе визначити домоволодіння, які не підключені до мережі та можуть здійснювати несанкціонований скид.

Під час обговорення міський голова наголосив, що проблему не можна залишати без уваги, адже забруднення водойми є серйозною екологічною загрозою.

Зазначимо, що у червні у баштанському ставку виявили неаглютинуючий штам холерного вібріону, через що жителів громади закликали тимчасово не купатися та не ловити рибу.

Автор
Альона Коханчук
Альона Коханчук
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, спеціалізується на публічних закупівлях, місцевій політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

Останні новини про: Баштанка

У Баштанці на 17 днів перекриють газопостачання
Баштанка виділила ₴140 тис. на розробку проєкту системи централізованого оповіщення
На Миколаївщині через суд вимагають повернути 69 га землі, які школи віддали в оренду аграріям
Реклама
Читайте також:
новини
У Заводському районі запланували поточний ремонт проїздів на ₴10 млн: де саме

Юлія Лук’яненко
новини
Виконком Миколаєва погодив трирічну програму співфінансування ремонту пожежних систем у висотках

Аліна Квітко
новини
У Миколаєві «Центр захисту тварин» захищатиме громаду в судах у справах про знущання над тваринами

Таміла Ксьонжик
новини
Жителям Тернівки зроблять перерахунок за вивезення сміття через подвійні платіжки

Юлія Лук’яненко
новини
Сєнкевич заявив, що за час роботи мером Миколаєва в нього не з'явилося жодного кіоску

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Баштанка

На Миколаївщині через суд вимагають повернути 69 га землі, які школи віддали в оренду аграріям
Баштанка виділила ₴140 тис. на розробку проєкту системи централізованого оповіщення
У Баштанці на 17 днів перекриють газопостачання

За добу росіяни атакували Миколаївщину «Шахедами», балістикою та FPV-дронами

Виконком Миколаєва погодив понад ₴430 тис. матеріальної допомоги жителям міста