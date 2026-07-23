У Баштанці шукають тих, хто скидає каналізацію в центральний ставок. Фото МикВісті

У Баштанці намагаються встановити, хто скидає каналізаційні стоки до центрального ставу та забруднює водойму. Поки що порушників виявити не вдалося.

Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Баштанської міської ради.

Начальниця відділу з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища Світлана Коваленко повідомила, що проведено комісійне обстеження території навколо ставка. До перевірки залучили представників земельної комісії, КП «Міськводоканал», муніципальної варти та офіцера громади.

За її словами, члени комісії обійшли берегову лінію водойми та поспілкувалися з місцевими жителями. Однак візуально встановити місце скиду каналізаційних стоків виявилося неможливо, оскільки труби можуть бути приховані під землею або проходити через приватні домоволодіння, куди представники міської ради не мають права заходити.

— Візуально це встановити неможливо. Зайти на територію приватного домоволодіння ми не маємо повноважень. Спілкувалися із сусідами, але інформації ніякої і ніхто не знає, — зазначила Світлана Коваленко.

У міськраді сподіваються встановити можливих порушників за допомогою аналізу даних КП «Міськводоканал». Комунальне підприємство має надати інформацію про будинки, підключені до централізованої каналізації, та тих, хто офіційно користується послугами з вивезення рідких побутових відходів. Це допоможе визначити домоволодіння, які не підключені до мережі та можуть здійснювати несанкціонований скид.

Під час обговорення міський голова наголосив, що проблему не можна залишати без уваги, адже забруднення водойми є серйозною екологічною загрозою.

Зазначимо, що у червні у баштанському ставку виявили неаглютинуючий штам холерного вібріону, через що жителів громади закликали тимчасово не купатися та не ловити рибу.