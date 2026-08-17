«Доводиться виїжджати на зустрічну», — миколаївці скаржаться на розбиту дорогу до Радсаду
-
- Юлія БойченкоРепортерка
-
-
Жителі Малої Коренихи скаржаться на розбиту дорогу у напрямку Радісного Саду. Через численні ями водіям доводиться їхати повільно, постійно маневрувати, а іноді — виїжджати на зустрічну смугу.
Про це «МикВісті» розповіли місцеві жителі та надіслали фото дороги.
За їхніми словами, проблеми починаються вже на виїзді з Малої Коренихи. Далі є відрізок із кращим покриттям, однак біля дач дорога знову стає майже суцільною смугою вибоїн.
— Як тільки виїжджаєш із Коренихи, починаються ями. Дорога дуже розбита, тому їхати треба повільно й обережно. Люди часто виїжджають на зустрічну, щоб їх об'їхати. Потім якийсь час дорога більш-менш нормальна, але біля дач — практично немає живого місця. Вся дорога в ямах, і ти просто їдеш та об'їжджаєш кожну з них, — розповіла місцева жителька Тетян.
На фото, які отримала редакція, видно десятки вибоїн: подекуди вони йдуть одна за одною посеред смуги. Через це проїхати ділянку прямо фактично неможливо — водіям доводиться постійно змінювати траєкторію.
Нагадаємо, «МикВісті» показували, що на в’їзді до Матвіївки утворилися глибокі вибоїни, а зруйноване покриття фактично перетворило дорогу на смугу перешкод.
Після чого голова Адміністрації Центрального району Олександр Береза під час апаратної наради звернувся до мера з проханням втрутитися у ситуацію через численні скарги мешканців Матвіївки. Тоді Олександр Сєнкевич заявив, що дорога не перебуває на балансі міста, а обласна Служба відновлення у відповідь на усне звернення повідомила про відсутність коштів. Мер доручив підготувати офіційний лист щодо ремонту дороги.
Згодом у Миколаєві розпочали ямковий ремонт дороги, що веде до мікрорайону Матвіївка Центрального району. Питання її стану порушили під час апаратної наради у міській раді за участю журналістів.
Цей матеріал підготовлений у рамках проєкту REACH – Партнерства медіа заради підзвітності та довіри, що реалізується International Media Support (IMS) за підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Зміст відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією уряду Данії. Підтримка Данії зміцнює громадянське суспільство та незалежні медіа в Україні, зокрема в Миколаєві.
Останні новини про: Дороги
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.