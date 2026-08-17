Суд у Баштанці просив забрати у них справу щодо вбивства у Плющівці через брак штату — апеляція відмовила

Приміщення сільради, де було вбито Світлану Ванжулу. Фото: ГУНП Миколаївщини

Миколаївський апеляційний суд відмовився передати до іншого суду справу Віктора Прокопчука, старости села Плющівка, обвинуваченого у вбивстві. Її продовжить розглядати Баштанський районний суд.

Про це свідчить ухвала Миколаївського апеляційного суду від 11 серпня, пишуть «МикВісті».

Нагадаємо, що обвинувальний акт надійшов до суду 10 серпня. Однак автоматизована система документообігу Баштанського районного суду не змогла провести розподіл справи та призначити головуючого суддю через недостатню кількість суддів.

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Двоє з них брали участь у цьому провадженні на стадії досудового розслідування, а тому слухати його по суті не мають права. Ще одну суддю рішенням Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя відсторонено від роботи. Єдиний суддя з 10 серпня пішов у відпустку до 8 вересня.

Враховуючи це, голова Баштанського райсуду Сергій Янчук звернувся до Миколаївського апеляційного суду з проханням направити матеріали справи до іншого суду.

Втім колегія суддів апеляційної інстанції суду відмовила.

«Відпустка судді, як підстава для виключення його з автоматизованого розподілу справ, є тимчасовою подією, що не позбавляє його можливості бути включеним до списку суддів Баштанського районного суду Миколаївської області, на яких здійснюється автоматизований розподіл справ», — йдеться у мотивах апеляційної колегії суддів.

Вбивство у Плющівці

Трагедія сталась 17 березня у приміщенні старостату в селі Плющівка Баштанського району Миколаївської області. Слідство заявило, що того дня між старостою Віктором Прокопчуком та його помічницею Світланою Ванжулою виник конфлікт через тривалі неприязні стосунки. Під час сварки чоловік взяв обріз мисливської рушниці та щонайменше тричі вистрілив у жінку. Від отриманих поранень вона загинула на місці.

Наступного дня 18 березня старосту Віктора Прокопчука відправили під варту з можливістю внесення застави понад 290 тисяч гривень. Заставу внесли за нього вже через день, 19 березня.

20 березня прокуратура повідомила, що хоче оскаржити рішення суду щодо запобіжного заходу для старости села Плющівка.

Інцидент коментував раніше і мер Баштанки Олександр Береговий. Він спростував припущення, що причиною могла стати нібито «самовільна узурпація влади» в селі під час служби старости. За його словами, після повернення Віктор Прокопчук безперешкодно відновив виконання своїх обов’язків, і питання про його звільнення не порушувалося.

«МикВісті» з власних джерел стало відомо, що загибла за тиждень до вбивства заявила у поліцію про те, що староста приніс на роботу рушницю, однак ті не вжили ніяких дій. Саму зброю він зберігав у власній схованці — всередині дивану.

Однак 8 квітня у відповіді на інформаційний запит «МикВісті» у ГУНП Миколаївщини заявили, що Світлана Ванжула не зверталася у поліцію із заявами про погрози та наявність зброї на робочому місці підозрюваного Віктора Прокопчука.