ВРП розглядає справу судді з Миколаївщини, яку знайшли з ознаками сп’яніння у кабінеті

Суддю з Миколаївщини перевіряють у ВРП через інцидент із алкоголем на роботі. Ілюстраційне фото: МикВісті

Сьогодні, 4 лютого, друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя розглядає низку дисциплінарних справ щодо суддів. Серед них — справа судді Баштанського районного суду Миколаївської області Оксани Звягіної, яку, за скаргою керівництва суду, виявили з ознаками алкогольного сп’яніння у службовому кабінеті.

Засідання розпочалося о 10:00. Загалом палата планує розглянути три основні справи, а також низку інших дисциплінарних питань, пише «Закон і Бізнес».

Зокрема, виконуючий обов’язки голови Баштанського районного суду Сергій Янчук повідомив у скарзі, що суддю Оксану Звягіну знайшли у службовому кабінеті з ознаками алкогольного сп’яніння: у приміщенні відчувався запах алкоголю, вона перебувала на підлозі без реакції на звернення. У відкритому сейфі виявили пакет із порожньою пляшкою ігристого вина, а в сусідньому кабінеті — пляшку коньяку. Наступного дня суддя на роботу не з’явилася і не повідомила про причини відсутності.

Також палата розглядає справу колегії суддів Печерського районного суду Києва щодо тривалого розгляду кримінального провадження, яке надійшло до суду ще у 2017 році. За цей час відбулося лише одне судове засідання. Одна з суддів колегії вже вибула зі штату через досягнення граничного віку, тому дисциплінарне провадження щодо неї не здійснюється.

Окрім цього, у ВРП продовжують розгляд справи судді Шостого апеляційного адміністративного суду Ярослава Василенка, якого перевіряють через 25 поїздок до тимчасово окупованого Криму у 2014–2021 роках. Раніше слухання відклали для отримання додаткових відповідей на запити.

Під час засідання дисциплінарна палата також має розглянути питання самовідводів, 12 висновків щодо відкриття нових дисциплінарних проваджень або відмови у цьому та ще 42 матеріали попередньої перевірки скарг.

Нагадаємо, що голова Вітовського (колишнього Жовтневого, — прим.) районного суду Сергій Глубоченко та суддя у відставці Господарського суду Миколаївської області Олександр Ткаченко претендують на посаду членів Вищої ради правосуддя.