Голова Вітовського райсуду та суддя у відставці претендують на місце у Вищій раді правосуддя

Миколаївські судді претендують на посаду у Вищій раді правосуддя. Фото: МикВісті

Голова Вітовського (колишнього Жовтневого, — прим.) районного суду Сергій Глубоченко та суддя у відставці Господарського суду Миколаївської області Олександр Ткаченко претендують на посаду членів Вищої ради правосуддя.

Документи для участі у відбор подали 26 кандидатів, повідомляється на сайті ВРП.

Двох членів Вищої ради правосуддя обиратимуть 27-29 травня в рамках XX чергового з’їзду суддів України. Крім Сергія Глубоченка та Олександра Ткаченка, на посаду претендують ще 23 судді та один адвокат.

Згідно поданої Сергієм Глубоченком біографії, у Вітовському районному суді Миколаївської області він працює з 2012 року. З 13 березня 2020 року був призначений головою суду, а через три роки переобраний на посаду вдруге.

Суддя Вітовського районного суду Сергій Глубоченко. Фото: «МикВісті»

У декларації про доходи за 2024 рік у посадовця вказано, що з 2006 року він володіє земельною ділянкою у селищі Каравелове на 20 тисяч квадратних метрів; з 2017 року земельною ділянкою у Миколаєві на тисячу квадратних метрів. А у власності його дружини Катерини з 2017 року є земельна ділянка на 2456 квадратних метрів у селі Галицинове.

Крім того, дружина посадовця має чотири житлових будинки у Галициновому, а також автомобіль, який вона придбала минулого року Toyota Prius 2017 року вартістю 560 тисяч гривень. Сам Сергій Глубоченко корисутється машиною, якою володіє Тетяна Глубоченко, Hyundai Santa Fe 2009 року випуску.

На посаді голови суду торік він заробив 1,6 мільйонів гривень. Ще близько 11 тисяч гривень посадовець отримав як старший викладач у Чорноморському Національному університеті імені Петра Могили.

Олександр Ткаченко працював у Господарському суді Миколаївської області з 1992 року. У 2008 році був призначений заступником голови суду, а у червні 2024 року був звільнений з посади у відставку.

Суддя у відставці Олександр Ткаченко. Фото: Судова влада

Згідно декларації за 2024 рік, він володіє двома квартирами у Миколаєві, одна з яких у спільній з дружиною власності. Чоловік їздить на Toyota Land Cruiser 100 з 2008 року і має декілька причепів для човнів.

У 2024 році Олександр Ткаченко заробив 1,5 мільйонів гривень, отримав близько 87 тисяч гривень пенсії, а також 716 тисяч 368 гривень він отримав у якості довічного утримання судді.

Довідка. Вища рада правосуддя — колегіальний, незалежний конституційний орган державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством.

Нагадаємо, Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відкрила дисциплінарну справу щодо судді Южноукраїнського міського суду Олександра Савіна.