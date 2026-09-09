У Баштанці жоден дитсадок не готовий до роботи офлайн через проблеми з укриттями

Дитячий садочок. Ілюстративне фото з архіву МикВісті

У Баштанці навчальний рік розпочався у дистанційному форматі через безпекову ситуацію. Водночас навіть у разі дозволу на повернення до очного навчання місто наразі не готове повністю відновити роботу дитячих садків.

Про це йшлося під час засідання спільних депутатських комісій Баштанської міської ради.

Як повідомили на засіданні, за чотири дні у Баштанці зафіксували понад 33 години повітряних тривог. Через це навчальні заклади наразі працюють дистанційно. За попереднім рішенням, до кінця поточного місяця очне навчання не планують відновлювати.

Під час засідання члени комісії окремо запитали, чи зможуть дитячі садки перейти на офлайн-роботу, якщо безпекова ситуація покращиться.

Представники міської влади зазначили, що жоден дитсадок у Баштанці наразі не готовий до повноцінної роботи офлайн.

Начальник відділу освіти молоді та спорту Павло Чумаченко повідомив, що в одному із закладів триває капітальний ремонт укриття. В іншому виникли проблеми з документами, необхідними для отримання сертифіката готовності. Зокрема, через помилки під час внесення даних до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) процедуру довелося проходити повторно.

За словами посадовців, БТІ вже виправило свої дані, після чого відповідну інформацію має повторно внести проєктант. Лише після завершення цієї процедури можна буде отримати необхідний сертифікат.

Окремо члени комісій порушили питання укриття в школі №1. За їхніми словами укриття досі не працює.

— У нас був керівник, який підписував договори на будівництво в школі №1. Він був відповідальною особою стосовно тих документів, які він підписував. У нас він звільнився, але шлейф проблем залишився. Ми уже виділили купу грошей, якими ми виправляли його помилки. І стосовно нього у нас немає жодного питання. Він звільнився, пішов собі… Ми його два роки будували, вигризали. Тепер два роки воно стоїть, — зазначив один із членів комісії.

Причиною чергового затягування стали додаткові вимоги щодо доступності. Під час повторної перевірки фахівці вказали, зокрема, на необхідність облаштування тактильної плитки та інших елементів інклюзивності.

Начальник відділу освіти молоді та спорту зазначив, що вимоги до об'єкта змінювалися вже після проведення частини робіт. Зокрема, нові вимоги щодо тактильної плитки з'явилися вже після того, як основні роботи на укритті були виконані.

Водночас члени комісії висловили невдоволення тривалістю процесу та тим, що терміни запуску укриття неодноразово переносилися. За їхніми словами, раніше називалися різні причини затримки — від геодезичних робіт та внесення змін до документації до проблем із БТІ.

Нагадаємо, що перший тиждень навчального року у школах і дитсадках Миколаєва проходив в адаптивному режимі. Наразі керівники закладів освіти разом з управлінням освіти напрацьовують постійний формат навчання, який залежатиме від безпекової ситуації.