 Суд продовжив арешт старості з Миколаївщини, якого обвинувачують у вбивстві колеги

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Головна Новини Правосуддя 12:10, 17 серпня, 2026

Суд продовжив арешт старості з Миколаївщини, якого обвинувачують у вбивстві колеги

Обвинувачений Віктор Прокопчук на обранні йому запобіжного заходу, березень 2026 року. Фото: МикВістіОбвинувачений Віктор Прокопчук на обранні йому запобіжного заходу, березень 2026 року. Фото: МикВісті

Баштанський районний суд Миколаївської області продовжив строк тримання під вартою старості Плющівського старостинського округу Віктору Прокопчуку, якого обвинувачують в умисному вбивстві працівниці старостату Світлани Ванжули та незаконному поводженні зі зброєю.

Відповідну ухвалу суд виніс 12 серпня, пишуть «МикВісті».

Нагадаємо, шо 10 серпня прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо старости села Плющівка Віктора Прокопчука.

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Суд задовольнив клопотання прокурора про продовження тримання Віктора Прокопчука під вартою ще на 60 днів — до 10 жовтня включно.

Водночас захист просив замінити запобіжний захід на особисту поруку або інший, більш м’який, однак суд у цьому відмовив.

Вбивство у Плющівці

Трагедія сталась 17 березня у приміщенні старостату в селі Плющівка Баштанського району Миколаївської області. Слідство заявило, що того дня між старостою Віктором Прокопчуком та його помічницею Світланою Ванжулою виник конфлікт через тривалі неприязні стосунки. Під час сварки чоловік взяв обріз мисливської рушниці та щонайменше тричі вистрілив у жінку. Від отриманих поранень вона загинула на місці.

Наступного дня 18 березня старосту Віктора Прокопчука відправили під варту з можливістю внесення застави понад 290 тисяч гривень. Заставу внесли за нього вже через день, 19 березня.

20 березня прокуратура повідомила, що хоче оскаржити рішення суду щодо запобіжного заходу для старости села Плющівка.

Інцидент коментував раніше і мер Баштанки Олександр Береговий. Він спростував припущення, що причиною могла стати нібито «самовільна узурпація влади» в селі під час служби старости. За його словами, після повернення Віктор Прокопчук безперешкодно відновив виконання своїх обов’язків, і питання про його звільнення не порушувалося.

«МикВісті» з власних джерел стало відомо, що загибла за тиждень до вбивства заявила у поліцію про те, що староста приніс на роботу рушницю, однак ті не вжили ніяких дій. Саму зброю він зберігав у власній схованці — всередині дивану.

Однак 8 квітня у відповіді на інформаційний запит «МикВісті» у ГУНП Миколаївщини заявили, що Світлана Ванжула не зверталася у поліцію із заявами про погрози та наявність зброї на робочому місці підозрюваного Віктора Прокопчука.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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