 На Миколаївщині за добу сталися 47 пожеж: вогонь охопив понад 30 гектарів

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Головна Новини Інциденти 9:44, 17 серпня, 2026

На Миколаївщині за добу сталися 47 пожеж: вогонь охопив понад 30 гектарів

Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС

На Миколаївщині 16 серпня та в ніч проти 17 серпня сталися 47 пожеж. Загальна площа займання перевищила 30 гектарів.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

Одна з пожеж виникла у житловому секторі. У селі Чорноморка Миколаївського району загорівся гараж із сіном та скирти соломи на приватному подвір’ї. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 50 квадратних метрів.

Більшість займань сталися на відкритих територіях та в межах житлового сектору. Горіли суха трава, чагарники, пожнивні залишки та сміття.

Найбільше пожеж зафіксували у Миколаївському районі — 15. Ще 10 випадків сталися у Баштанському районі, 10 — у Вознесенському, п’ять — у Первомайському та шість — у Миколаєві.

Нагадаємо, що у Миколаївській області спочатку 2026 року сталося 1 662 пожежі в екосистемах. Загальна площа всіх займань в області сягнула 1 824 гектарів.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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