ЄС погодив 21-й пакет санкцій проти Росії: затвердити його планують уже сьогодні

Євросоюз погодив новий пакет санкцій проти Росії. Фото: comeuroint.rada.gov.ua

Комітет постійних представників країн Європейського Союзу досяг політичної згоди щодо 21-го пакета санкцій проти Росії. Його офіційне затвердження планують завершити вже 23 липня.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на дипломата ЄС, обізнаного з перебігом переговорів.

За словами співрозмовника видання, Coreper зібрався на позачергове засідання вранці 23 липня, під час якого країни-члени погодили зміст нового санкційного пакета. У другій половині дня має розпочатися письмова процедура його затвердження, яка, як очікується, завершиться цього ж дня.

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За інформацією джерела, Греція погодилася на компромісний варіант документа, однак його зміст поки не розголошують.

Наразі триває технічне доопрацювання тексту санкційного пакета. Як зазначає «Європейська правда», завершити процедуру затвердження планують 23 липня, щоб ЄС встиг ухвалити рішення щодо зниження «цінової стелі» на російську нафту.

Раніше міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна повідомляв, що Європейський Союз уже працює над 21-м пакетом санкцій проти Росії, який може бути жорсткішим, зокрема щодо енергетики.

Нагадаємо, що Європейський Союз вже затвердив 20-й пакет санкцій проти Росії — найбільший за останні два роки. Обмеження спрямовані на ключові сфери, які забезпечують ведення війни проти України, й охоплюють енергетику, фінанси, оборонну промисловість та логістику.