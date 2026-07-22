 У Миколаєві «Центр захисту тварин» захищатиме громаду в судах у справах про знущання над тваринами

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Головна Новини Суспільство 14:41, 22 липня, 2026

У Миколаєві «Центр захисту тварин» захищатиме громаду в судах у справах про знущання над тваринами

КП КП "Центр захисту тварин" представлятиме інтереси Миколаївської громади перед судом. Архівне фото МикВісті

КП «Центр захисту тварин» представлятиме інтереси Миколаївської міської територіальної громади у справах щодо жорстокого поводження з тваринами.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради 22 липня за пропозицією заступника директора Департаменту житлового-комунального господарства Миколаївської міськради Ігоря Набатова, повідомляє «МикВісті».

Як повідомив Ігор Набатов, у червні до міської ради звернулися представники Національної поліції з проханням забезпечити представництво інтересів територіальної громади у кримінальних провадженнях щодо жорстокого поводження з тваринами.

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— Оскільки в Миколаєві працює профільне комунальне підприємство, яке займається захистом тварин, їх виловом і стерилізацією, пропонується надати йому повноваження представляти інтереси громади,— зазначив Набатов.

Підприємство братиме участь у кримінальних провадженнях, взаємодіятиме з органами досудового розслідування та представлятиме інтереси громади в судах.

До внесення відповідних змін до Статуту комунального підприємства це представництво здійснюватиметься на підставі ухваленого рішення виконкому.

Варто зазначити, що у Миколаєві в комунальному підприємстві «Центр захисту тварин» перебуває понад 130 собак та котів.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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