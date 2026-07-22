У Миколаєві «Центр захисту тварин» захищатиме громаду в судах у справах про знущання над тваринами

КП "Центр захисту тварин" представлятиме інтереси Миколаївської громади перед судом. Архівне фото МикВісті

КП «Центр захисту тварин» представлятиме інтереси Миколаївської міської територіальної громади у справах щодо жорстокого поводження з тваринами.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради 22 липня за пропозицією заступника директора Департаменту житлового-комунального господарства Миколаївської міськради Ігоря Набатова, повідомляє «МикВісті».

Як повідомив Ігор Набатов, у червні до міської ради звернулися представники Національної поліції з проханням забезпечити представництво інтересів територіальної громади у кримінальних провадженнях щодо жорстокого поводження з тваринами.

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— Оскільки в Миколаєві працює профільне комунальне підприємство, яке займається захистом тварин, їх виловом і стерилізацією, пропонується надати йому повноваження представляти інтереси громади,— зазначив Набатов.

Підприємство братиме участь у кримінальних провадженнях, взаємодіятиме з органами досудового розслідування та представлятиме інтереси громади в судах.

До внесення відповідних змін до Статуту комунального підприємства це представництво здійснюватиметься на підставі ухваленого рішення виконкому.

Варто зазначити, що у Миколаєві в комунальному підприємстві «Центр захисту тварин» перебуває понад 130 собак та котів.