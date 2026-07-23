 Єврокомісія відібрала F-Drones до складу компаній-засновниць Дронового альянску ЄС-Україна

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Головна Новини Оборона 10:06, 23 липня, 2026

Єврокомісія відібрала F-Drones до складу компаній-засновниць Дронового альянску ЄС-Україна

Європейська комісія відібрала F-Drones до складу компаній-засновниць EU–Ukraine Drone Alliance, фото Facebook/F-DronesЄвропейська комісія відібрала F-Drones до складу компаній-засновниць EU–Ukraine Drone Alliance, фото Facebook/F-Drones

F-Drones увійшла до числа 18 компаній - 9 українських та 9 європейських, - які Європейська комісія відібрала як засновників EU–Ukraine Drone Alliance. Про це повідомляється на Facebook-сторінці F-Drones.

«Компанія F-Drones офіційно увійшла до числа 18 компаній – 9 українських та 9 європейських, - які Європейська комісія відібрала як компанії-засновники (Founding Members) новоствореного EU–Ukraine Drone Alliance. Альянс стане ключовою платформою співпраці між українською та європейською оборонною промисловістю у сфері безпілотних систем та технологій протидії їм», - йдеться у повідомленні.

Європейська комісія оголосила про створення Альянсу в межах нової ініціативи EU–Ukraine Drone Deal. У своєму виступі в Києві Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Європа має вчитися в України, яка за роки повномасштабної війни стала світовим лідером у розробці та бойовому застосуванні безпілотних технологій. Водночас Європейський Союз готовий надати промислові можливості, масштаб виробництва та фінансові інструменти для спільного розвитку нового покоління оборонних технологій, зазначають у компанії.

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«Для F-Drones велика честь бути серед компаній, які отримали можливість закласти фундамент нової європейської екосистеми безпілотних технологій. Україна сьогодні є беззаперечним світовим лідером у сфері бойового застосування дронів та швидкості оборонних інновацій. Об’єднавши цей унікальний досвід із промисловими можливостями Європейського Союзу, ми зможемо значно прискорити розвиток нових технологій і посилити безпеку всієї Європи», - наголошують у F-Drones.

Окрім F-Drones до першого складу Founding Members Альянсу увійшли українські компанії Skyfall Industries, Greentech Harvest, Tencore, Deviro, Vyriy Industry, Scientific Production Company «ATHLON AVIA», TEHAVTOFART PIVDEN (TAF Industries), UFORCE. Європейські компанії-засновники - ORQA d.o.o., Indra Group, Fincantieri, WB Electronics / WB Group, Destinus, Delair, RSI Europe, TERMA A/S та Quantum Systems.

Також повідомляється, що у вересні в Брюсселі має пройти установче засідання Ради Альянсу. Засновники визначатимуть стратегічні пріоритети, напрями технологічної співпраці та майбутні спільні проєкти між Україною та країнами Європейського Союзу.

Як відомо, EU–Ukraine Drone Alliance створюється як довгострокова платформа для розвитку спільних досліджень, масштабування виробництва, інтеграції українських та європейських виробників у єдиний оборонно-промисловий простір, а також прискорення впровадження інновацій у сфері безпілотних і антидронових систем.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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