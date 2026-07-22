У Херсоні через атаку російських дронів загинула жінка, чоловік дістав поранення

Обстріл Херсонської області. Фото: Нацполіція

Уранці 22 липня російські військові атакували жителів Херсона за допомогою безпілотників. Внаслідок атаки загинула жінка, чоловік отримав поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Близько 04:00 у Корабельному районі Херсона загинула жінка внаслідок удару російського дрона.

Пізніше, близько 04:40 під російський обстріл потрапив 30-річний херсонець у Центральному районі. Чоловік отримав контузію, вибухову травму та уламкові поранення ніг. Його госпіталізували з середнім ступенем тяжкості.

Ще одна атака дроном сталася близько 07:20 у Центральному районі. У момент удару 42-річний чоловік перебував на вулиці. Постраждалий отримав уламкові поранення голови, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Його доставили до лікарні у середньому стані тяжкості.

Загалом за минулу добу війська РФ обстріляли 30 населених пунктів Херсонської області. Унаслідок цих атак одна людина загинула, ще 11 дістали поранення.

Російські війська обстрілювали критичну та соціальну інфраструктуру, атакували регіон авіацією, артилерією та безпілотниками. Внаслідок обстрілів пошкоджені дві багатоповерхівки, 33 приватних будинки, автозаправка та приватні автомобілі.

Раніше у Центральному районі Херсона внаслідок атаки російського FPV-дрона загинула 45-річна співробітниця Херсонської обласної військової адміністрації.