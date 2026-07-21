 У Херсоні через атаку FPV-дрона загинула працівниця ОВА

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Головна Новини Інциденти 10:09, 21 липня, 2026

У Херсоні через атаку FPV-дрона загинула працівниця ОВА

Росіяни атакували автомобіль у Херсоні. Фото для ілюстрації: Херсонська ОВАРосіяни атакували автомобіль у Херсоні. Фото для ілюстрації: Херсонська ОВА

У Центральному районі Херсона внаслідок атаки російського FPV-дрона загинула 45-річна співробітниця Херсонської обласної військової адміністрації.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, близько 07:45 російські військові атакували безпілотником автомобіль у Центральному районі міста. Внаслідок влучання жінка загинула.

«Мої щирі співчуття рідним та близьким вбитої», — написав Олександр Прокудін.

Загалом минулої доби росіяни атакували 36 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілів поранення отримали 22 людини. Також пошкоджені дві багатоповерхівки, сім приватних будинків, магазин та автомобілі.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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