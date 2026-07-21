У Херсоні через атаку FPV-дрона загинула працівниця ОВА

Росіяни атакували автомобіль у Херсоні. Фото для ілюстрації: Херсонська ОВА

У Центральному районі Херсона внаслідок атаки російського FPV-дрона загинула 45-річна співробітниця Херсонської обласної військової адміністрації.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, близько 07:45 російські військові атакували безпілотником автомобіль у Центральному районі міста. Внаслідок влучання жінка загинула.

«Мої щирі співчуття рідним та близьким вбитої», — написав Олександр Прокудін.

Загалом минулої доби росіяни атакували 36 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілів поранення отримали 22 людини. Також пошкоджені дві багатоповерхівки, сім приватних будинків, магазин та автомобілі.