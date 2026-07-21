 Через російські атаки на Херсонщині поранені 22 людини, серед них дитина

  • вівторок

    21 липня, 2026

  • 22.2°
    Помірний дощ

    Миколаїв

  • 21 липня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • 22.2° Помірний дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Оборона 9:26, 21 липня, 2026

Через російські атаки на Херсонщині поранені 22 людини, серед них дитина

Обстріл Херсонськї області 20 липня. Ілюстративне фото: НацполіціяОбстріл Херсонськї області 20 липня. Ілюстративне фото: Нацполіція

Упродовж минулої доби російська армія атакувала 36 населених пунктів Херсонської області. Унаслідок збройної агресії РФ поранення отримали 22 людини, серед них дитина.

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, удари були спрямовані по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах. Внаслідок обстрілів пошкоджені дві багатоповерхівки, сім приватних будинків, магазин та приватні автомобілі.

Реклама

Водночас керівник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько зазначив, що у межах Херсонської громади під вогнем перебували три населених пункти: Херсон, Антонівка й Молодіжне.

За його даними, 21 людина отримала поранення різного ступеня тяжкості, з них — одна дитина.

Також пошкоджені житлові будинки, цивільні автомобілі, медзаклад, магазин та гаражі.

Нагадаємо, що російські війська, за добу до цього, атакували 37 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще 16 дістали поранення.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

Останні новини про: Війна в Україні

Херсонське підприємство через суд домоглося від РФ ₴486 млн за окупацію та розкрадання заводу
Стало відомо про ще одну постраждалу внаслідок атаки на Очаків
Сирський вибачився перед Федоровим і заявив, що не знав про конфлікт
Реклама
Читайте також:
новини
Миколаївці поділилися спогадами про залишки мечеті у місті: архівні фото

Юлія Лук’яненко
новини
Миколаївці відзначили Всесвітній день друзів благодійним фестивалем Cross Fest

Світлана Іванченко
новини
Міськрада Миколаєва повторно розгляне питання землі під модульні будинки: ділянку зменшили у 10 разів

Юлія Лук’яненко
новини
У Вознесенську почали бурити першу з дев’яти свердловин для вирішення проблем з водою

Альона Коханчук
новини
Кім продовжить розвивати Асоціацію прифронтових міст та не виключає її трансформації у партію

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Сирський вибачився перед Федоровим і заявив, що не знав про конфлікт
Стало відомо про ще одну постраждалу внаслідок атаки на Очаків
Херсонське підприємство через суд домоглося від РФ ₴486 млн за окупацію та розкрадання заводу

Стало відомо про ще одну постраждалу внаслідок атаки на Очаків

Миколаївці відзначили Всесвітній день друзів благодійним фестивалем Cross Fest

Миколаївці поділилися спогадами про залишки мечеті у місті: архівні фото