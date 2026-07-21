Через російські атаки на Херсонщині поранені 22 людини, серед них дитина

Обстріл Херсонськї області 20 липня. Ілюстративне фото: Нацполіція

Упродовж минулої доби російська армія атакувала 36 населених пунктів Херсонської області. Унаслідок збройної агресії РФ поранення отримали 22 людини, серед них дитина.

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, удари були спрямовані по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах. Внаслідок обстрілів пошкоджені дві багатоповерхівки, сім приватних будинків, магазин та приватні автомобілі.

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Водночас керівник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько зазначив, що у межах Херсонської громади під вогнем перебували три населених пункти: Херсон, Антонівка й Молодіжне.

За його даними, 21 людина отримала поранення різного ступеня тяжкості, з них — одна дитина.

Також пошкоджені житлові будинки, цивільні автомобілі, медзаклад, магазин та гаражі.

Нагадаємо, що російські війська, за добу до цього, атакували 37 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще 16 дістали поранення.