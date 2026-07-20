 Російські війська обстріляли 37 населених пунктів Херсонщини: двоє загиблих і 16 поранених

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Головна Новини Оборона 9:03, 20 липня, 2026

Російські війська обстріляли 37 населених пунктів Херсонщини: двоє загиблих і 16 поранених

Обстріл Херсонської області 19 липня. Ілюстративне фото: НацполіціяОбстріл Херсонської області 19 липня. Ілюстративне фото: Нацполіція

Російські війська протягом минулої доби атакували 37 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще 16 дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські війська обстрілювали критичну та соціальну інфраструктуру, атакували регіон артилерією та безпілотниками. Внаслідок обстрілів пошкоджені багатоповерхівка, шість приватних будинки, магазин, автозаправка, сільгосптехніка, тролейбус та приватні автомобілі.

Нагадаємо, що правоохоронці Херсонської області розслідують 75 кримінальних проваджень через обстріли російськими військами релігійних споруд. Серед пошкоджених об’єктів є й храми, які мають статус пам’яток культурної спадщини.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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