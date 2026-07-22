 У Херсонській ОДА спростували інформацію про евакуацію з окупованих Олешок

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Головна Новини Суспільство 16:33, 22 липня, 2026

У Херсонській ОДА спростували інформацію про евакуацію з окупованих Олешок

В’їзд до окупованих Олешків на Херсонщині. Фото: Дмитро ЛубінецьВ’їзд до окупованих Олешків на Херсонщині. Фото: Дмитро Лубінець

Інформація про нібито організовану евакуацію жителів тимчасово окупованих Олешок та прилеглих населених пунктів не відповідає дійсності. Наразі офіційної евакуації з міста не проводять.

Про це повідомила начальниця управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Ельвіна Османова, пише видання «Мост».

Зазначається, що напередодні, 21 липня, деякі інформаційні ресурси поширили повідомлення про нібито реєстрацію на евакуацію з Олешок та навколишніх населених пунктів, яка начебто триватиме до 25 липня. Повідомлення поширювали від імені уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Скриншот фейкового повідомлення. Фото: МостСкриншот фейкового повідомлення. Фото: Мост

Нагадаємо, що омбудсман закликав Червоний Хрест забезпечити «режим тиші» для евакуації з Олешок. Раніше українські військові пробували доставляти гуманітарну допомогу жителям тимчасово окупованих Олешок за допомогою великих безпілотників. Йшлося про продукти та медикаменти.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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