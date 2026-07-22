 Закритий майданчик для опалого листя у Миколаєві не рекультивують через брак коштів, а відходи тепер везуть на полігон

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Головна Новини Екологія 12:10, 22 липня, 2026

Закритий майданчик для опалого листя у Миколаєві не рекультивують через брак коштів, а відходи тепер везуть на полігон

Після закриття майданчика у Миколаєві опале листя та гілля почали вивозити на полігон твердих побутових відходів. Архівне фото МикВістіПісля закриття майданчика у Миколаєві опале листя та гілля почали вивозити на полігон твердих побутових відходів. Архівне фото МикВісті

Після закриття майданчика для складування опалого листя у Миколаєві всі біовідходи почали вивозити на міський полігон твердих побутових відходів у селі Весняне.

Про це йдеться у відповіді Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради на інформаційний запит «МикВісті».

Майданчик зі складування опалого листя, який був розташований в глиняному кар’єрі біля міського цвинтаря поблизу села Мішково-Погорілове в Інгульському районі. Його закрили з першого січня 2025 року і після цього на території майданчика не здійснювались жодні роботи, цільове фінансування з міського бюджету не виділялось.

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У департаменті повідомили, що тепер все листя та гілля вивозять на міський полігон твердих побутових відходів у селі Весняне.

«Всі побутові відходи з території Миколаївської міської територіальної громади, включаючи опале листя, гілля та інші біовідходи, вивозяться на міський полігон, що розташований за адресою: село Весняне, вулиця Нова, 16», — зазначили у департаменті ЖКГ.

Водночас станом на липень 2026 року рекультивацію закритого майданчика так і не розпочали. Заходи із закриття об'єкта, зокрема обвалування території, висадка зелених насаджень, встановлення огорожі та розробка проєкту рекультивації, включені до міської Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2025–2029 роки. Однак фінансування цих робіт у бюджеті Миколаївської громади на 2026 рік не передбачене.

Крім того, у департаменті повідомили, що Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу та інші контролюючі органи не проводили перевірок або оцінки стану закритого майданчика.

Скриншот відповіді департаменту ЖКГСкриншот відповіді департаменту ЖКГ
Скриншот відповіді департаменту ЖКГСкриншот відповіді департаменту ЖКГ

Зазначимо, що в різних містах Україні вже є практика використання опалого листя. До прикладу у Львові з листя виробляють біогаз, який потім використовується як екологічно чиста форма енергії. У травні 2022 року на Грибовицькому сміттєзвалищі запустили біогазову електростанцію, яка викачує газ і перетворює його на електроенергію.

На Грибовицькому сміттєзвалищі запустили біогазову електростанцію. Фото: Львівська ОВАНа Грибовицькому сміттєзвалищі запустили біогазову електростанцію. Фото: Львівська ОВА
На Грибовицькому сміттєзвалищі запустили біогазову електростанцію. Фото: Львівська ОВАНа Грибовицькому сміттєзвалищі запустили біогазову електростанцію. Фото: Львівська ОВА

Тим часом у Києві з 2021 року опале листя переробляють в біогумус за допомогою спеціальних хробаків. Переробка листя відбувається у кілька етапів: складування, обробка розчином та ферментація, а потім вже його переробка на гумус.

На Київщині почали переробляти листя з допомогою червоних хробаків. Фото: КМДАНа Київщині почали переробляти листя з допомогою червоних хробаків. Фото: КМДА
На Київщині почали переробляти листя з допомогою червоних хробаків. Фото: КМДАНа Київщині почали переробляти листя з допомогою червоних хробаків. Фото: КМДА

А ось у Полтаві та Рівному опале листя використовують на цвинтарях. Ним утеплюють землю на кладовищі, аби взимку, коли земля замерзає, було легше викопати яму.

Нагадаємо, що листя палити не можна. Про основні наслідки спалювання листя та екологічно безпечні альтернативи читайте у матеріалі «МикВісті» «Чому не можна палити листя та як це шкодить здоров‘ю: пояснюємо».

Автор
Альона Коханчук
Альона Коханчук
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, спеціалізується на публічних закупівлях, місцевій політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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