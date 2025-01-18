Грошей в бюджеті немає: у Миколаєві не знають, що робитимуть із закритим майданчиком для опалого листя

Переродка опалого листя. Фото: КМДА

У Департаменті ЖКГ Миколаєва вирішують, що робити із закритим майданчиком зі складування опалого листя, наразі у бюджеті немає грошей на догляд та розробку проєкту рекультивації.

Про це йдеться у відповіді Департаменту ЖКГ на інформаційний запит «МикВісті».

Майданчик для складування опалого листя розташований в глиняному кар’єрі біля міського цвинтаря поблизу села Мішково-Погорілове в Інгульському районі. Його експлуатували 11 років і у грудні минулого року закрили за рішенням виконавчого комітету.

Як повідомили у Департаменті ЖКГ, за всі ці роки туди вивезли 857 916,0 м3 листя з 900 000,00 м3 передбачених проєктом.

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Хоч офіційно майданчик закрито, що робити з ним далі у Департаменті ЖКГ поки не знають. Вони звернулися до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України і Міністерства розвитку громад, щоб комунальникам роз'яснили подальші кроки закриття майданчика. Але там їх направили у Державну екологічну інспекцію.

«У відповідь отримано рекомендації звернутися до Державної екологічної інспекції для проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) з метою визначення правильності дій щодо закриття майданчика», — йдеться у документі.

Крім того, на майданчику необхідно провести обвалування території (загромадження земляними валами території для захисту, — прим.), посадити зелені насадження, встановити огорожу, а також розробити проєкт рекультивації. Всі ці заходи включили до Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2025-2029 роки. Проте, у бюджеті міста на 2025 рік грошей на ці заходи немає.

Також у Миколаєві не реалізуються проєкти з перероблення опалого листя. За даними Департаменту ЖКХ, у місті встановлено лише чотири компостери в одному із парків.

«На початку 2022 року, КУ «Агенція розвитку Миколаєва» реалізовано пілотний проєкт зі встановлення на території парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва чотирьох компостерів для переробки опалого листя, скошеної трави та органічних відходів на біогумус», — додали там.

Зазначимо, що в різних містах Україні вже є практика використання опалого листя. До прикладу у Львові з листя виробляють біогаз, який потім використовується як екологічно чиста форма енергії. У травні 2022 року на Грибовицькому сміттєзвалищі запустили біогазову електростанцію, яка викачує газ і перетворює його на електроенергію.

На Грибовицькому сміттєзвалищі запустили біогазову електростанцію. Фото: Львівська ОВА На Грибовицькому сміттєзвалищі запустили біогазову електростанцію. Фото: Львівська ОВА

Тим часом у Києві з 2021 року опале листя переробляють в біогумус за допомогою спеціальних хробаків. Переробка листя відбувається у кілька етапів: складування, обробка розчином та ферментація, а потім вже його переробка на гумус.

На Київщині почали переробляти листя з допомогою червоних хробаків. Фото: КМДА На Київщині почали переробляти листя з допомогою червоних хробаків. Фото: КМДА

А ось у Полтаві та Рівному опале листя використовують на цвинтарях. Ним утеплюють землю на кладовищі, аби взимку, коли земля замерзає, було легше викопати яму.

Нагадаємо, що листя палити не можна. Про основні наслідки спалювання листя та екологічно безпечні альтернативи читайте у матеріалі «МикВісті» - «Чому не можна палити листя та як це шкодить здоров‘ю: пояснюємо».