Виконком Миколаєва погодив трирічну програму співфінансування ремонту пожежних систем у висотках

Виконком погодив програму, за якою у Миколаєві ремонтуватимуть пожежні системи у висотках. Фото: ДСНС Миколаївської області

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради погодив проєкт трирічної програми поліпшення пожежної безпеки у багатоповерхівках. Вона передбачає співфінансування ремонту систем пожежогасіння та димовидалення з мешканцями у співвідношенні 50 на 50. Загальний прогнозний бюджет програми — понад 83 мільйони гривень.

Рішення ухвалили на засіданні виконкому сьогодні, 22 липня, пишуть «МикВісті».

Як пояснив заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Ігор Набатов, програму розробили на виконання рекомендацій Головного управління ДСНС у Миколаївській області.

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— Це питання пов’язано з тим, що у нас є рекомендація від обласної ДСНС щодо прийняття відповідної програми, яка дасть можливість фінансування заходів із протипожежної безпеки у будинках підвищеної поверховості. Це не всі багатоквартирні будинки, а саме будинки підвищеної поверховості, яких у Миколаєві нараховується 51, — сказав він.

За словами посадовця, програма набуде чинності лише з 2027 року. Якщо співвласники будинку ухвалять відповідне рішення, місто зможе співфінансувати роботи з відновлення систем пожежогасіння та димовидалення.

— Передбачається, що у випадку, якщо є відповідне рішення співвласників багатоквартирного будинку, можливе фінансування за принципом 50 на 50 для виконання відповідних заходів, — зазначив Ігор Набатов.

Він додав, що ухвалення програми також необхідне для виконання вимог Кодексу цивільного захисту України та рекомендацій ДСНС.

Згідно з програмою, у Миколаєві системами пожежогасіння та димовидалення обладнано 52 будинки підвищеної поверховості. Однак лише у дев’яти з них ці системи перебувають у справному стані. У решті вони не працюють через тривалий строк експлуатації, зношеність обладнання та відсутність належного фінансування.

У міськраді зазначають, що несправність таких систем унеможливлює своєчасну евакуацію мешканців і ліквідацію пожеж на ранніх стадіях, що збільшує ризики для життя та здоров’я людей.

Загальна орієнтовна вартість програми становить 83,27 мільйона гривень. Із них 37,68 мільйона гривень планують профінансувати з бюджету Миколаївської міської територіальної громади, ще 45,6 мільйона гривень мають надійти з інших джерел.

Обсяг фінансування програми. Скриншот з документу

Водночас у самій програмі зазначено, що ці суми є прогнозними. Конкретні обсяги фінансування визначатимуть щороку під час затвердження міського бюджету, виходячи з його фінансових можливостей. Зокрема, у 2027 році орієнтовно планується передбачити до 6,9 мільйона гривень бюджетних коштів, однак остаточне рішення депутати ухвалюватимуть під час затвердження бюджету.

Якщо програму реалізують у повному обсязі, протягом трьох років планують відновити системи пожежогасіння та димовидалення у 22 будинках підвищеної поверховості — п’яти у 2027 році, семи у 2028 році та десяти у 2029 році.

Роботи проводитимуть лише у тих багатоквартирних будинках, де є приміщення у власності Миколаївської міської територіальної громади, а також за умови, що співвласники погодяться взяти участь у співфінансуванні ремонту.

Нагадаємо, що від початку 2026 року на Миколаївщині зареєстрували 1700 пожеж. Найчастіше загоряння виникали через необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки та бойові дії.