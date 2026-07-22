Взяв ₴68 млн авансу і не почав роботи: на Миколаївщині підряднику оголосили підозру

На Миколаївщині директору приватного підприємства повідомили про підозру у заволодінні майже 68 мільйонів гривень, виділених на будівництво захисних споруд для об’єкта енергетичної інфраструктури. За даними слідства, підрядник отримав значний аванс, однак роботи не виконав.

Про викриття схеми повідомили СБУ.

На Миколаївщині підрядника підозрюють у розкраданні коштів на захисті енергооб’єкта. Фото: СБУ На Миколаївщині підрядника підозрюють у розкраданні коштів на захисті енергооб’єкта. Фото: СБУ

За матеріалами кримінального провадження, компанія підозрюваного мала виконати замовлення однієї з державних компаній на будівництво захисних споруд від дронів для енергетичного об’єкта на Миколаївщині. Загальна вартість договору становила 90 мільйонів гривень.

Умовами угоди передбачалося перерахування підряднику авансу в розмірі майже 80% вартості робіт за наявності банківської гарантії. За даними слідства, директор підприємства отримав аванс, хоча, як стверджують правоохоронці, фактично не мав наміру виконувати взяті на себе зобов’язання. Роботи мали завершити протягом 240 днів після укладення договору, однак підприємство їх так і не розпочало.

Як встановило слідство, щоб приховати походження та надалі легалізувати отримані кошти, підозрюваний переказав їх на рахунки інших підконтрольних компаній.

Під час обшуків правоохоронці вилучили документи підприємства, бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку та листування, які можуть підтверджувати причетність фігуранта до протиправної діяльності.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує до 12 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до оборудки.

Раніше у Херсоні правоохоронці повідомили про підозру двом керівникам будівельної компанії та інженеру технічного нагляду у справі про можливе привласнення бюджетних коштів під час будівництва протирадіаційного укриття.