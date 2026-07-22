 Після нічної атаки РФ по Одесі в лимані загинула риба

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Головна Новини Екологія 20:05, 22 липня, 2026

Після нічної атаки РФ по Одесі в лимані загинула риба

Після нічної атаки РФ по Одесі 22 липня в Хаджибейському лимані поблизу міста знайшли загиблу рибу. Екологи припускають, що замор міг бути пов’язаний із наслідками обстрілу.

Про це повідомили в Держекоінспекції.

В Хаджибейському лимані виявили загиблу рибу. Фото: ДержекоінспекціяВ Хаджибейському лимані виявили загиблу рибу. Фото: Держекоінспекція
В Хаджибейському лимані виявили загиблу рибу. Фото: ДержекоінспекціяВ Хаджибейському лимані виявили загиблу рибу. Фото: Держекоінспекція
В Хаджибейському лимані виявили загиблу рибу. Фото: ДержекоінспекціяВ Хаджибейському лимані виявили загиблу рибу. Фото: Держекоінспекція
В Хаджибейському лимані виявили загиблу рибу. Фото: ДержекоінспекціяВ Хаджибейському лимані виявили загиблу рибу. Фото: Держекоінспекція

Для з'ясування причин замору фахівці інспекції відібрали проби води. Вони будуть досліджені у лабораторії, щоб встановити, які саме фактори могли призвести до загибелі риби.

«За попередніми даними, ймовірною причиною замору стали наслідки нічного обстрілу Одеси та прилеглих районів. Водночас остаточні висновки можна буде зробити лише після отримання результатів лабораторних досліджень», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російська армія 22 липня атакувала Одещину ударними безпілотниками. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки загинула жінка.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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