 Лавров заявив Рубіо про готовність РФ до переговорів і закликав припинити «накачувати Україну зброєю»

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Головна Новини Політика 10:55, 23 липня, 2026

Лавров заявив Рубіо про готовність РФ до переговорів і закликав припинити «накачувати Україну зброєю»

Лавров на зустрічі з Рубіо закликав зупинити постачання зброї Україні. Фото: МЗС РФЛавров на зустрічі з Рубіо закликав зупинити постачання зброї Україні. Фото: МЗС РФ

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час зустрічі з державним секретарем США Марко Рубіо заявив про готовність Москви до переговорів щодо війни проти України. Водночас він закликав припинити постачання західної зброї Києву.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Росії.

Там заявили, що сторони обговорили широке коло двосторонніх і міжнародних питань. За версією МЗС РФ, Сергій Лавров також поінформував Марка Рубіо про «реальний стан справ» у російсько-українській війні.

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«Лавров довів до американського колеги інформацію про реальний стан справ на лінії бойового зіткнення та акцентував неприпустимість подальшого накачування київського режиму озброєннями та загалом дестабілізуючої політики європейських країн, які досі прагнуть завдати Росії «стратегічної поразки», — йдеться в повідомленні.

Крім того, Сергій Лавров підтвердив готовність Росії до «політико-дипломатичного врегулювання» та заявив про підтримку пропозицій, які, за твердженням російської сторони, США озвучили під час зустрічі Володимира Путіна та Дональда Трампа в Анкориджі.

Також під час зустрічі сторони обговорили питання роботи дипломатичних представництв Росії та США і домовилися продовжити контакти між зовнішньополітичними відомствами, зокрема в межах міжнародних організацій.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до президента РосіїВолодимира Путіна. У листі він запропонував Володимиру Путіну «у форматі між нами і вами» визначити чітку дату особистої зустрічі.

За словами Володимира Зеленського, на час переговорів Україна готова повністю припинити вогонь, а контроль за дотриманням режиму тиші можуть забезпечити США.

Згодом він знову наголосив, що погодився б на закріплення нинішньої лінії зіткнення з Росією та перехід до дипломатичного врегулювання війни.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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