 На Миколаївщині за добу загасили вісім пожеж, більшість — на відкритих територіях

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Головна Новини Інциденти 9:45, 23 липня, 2026

На Миколаївщині за добу загасили вісім пожеж, більшість — на відкритих територіях

Ліквідація пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниЛіквідація пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Протягом 22 липня рятувальники ліквідували на Миколаївщині вісім пожеж. Більшість із них виникла на відкритих територіях.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Одна з пожеж сталася у Південноукраїнську. У фойє на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку загорівся матрац.

Ще сім пожеж зафіксували на відкритих територіях. Горіли суха рослинність, пожнивні залишки та сміття. Три такі випадки сталися у Вознесенському районі, два — у Миколаївському, по одному — у Баштанському районі та Миколаєві.

До гасіння пожеж залучили 32 рятувальників, вісім одиниць спецтехніки, а також вогнеборців місцевої пожежної охорони села Коблеве.

Нагадаємо, що від початку 2026 року на Миколаївщині зареєстрували 1700 пожеж. За даними рятувальників, найчастіше загоряння виникали через необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки та бойові дії.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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