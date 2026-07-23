На Миколаївщині за добу загасили вісім пожеж, більшість — на відкритих територіях

Ліквідація пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Протягом 22 липня рятувальники ліквідували на Миколаївщині вісім пожеж. Більшість із них виникла на відкритих територіях.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Одна з пожеж сталася у Південноукраїнську. У фойє на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку загорівся матрац.

Ще сім пожеж зафіксували на відкритих територіях. Горіли суха рослинність, пожнивні залишки та сміття. Три такі випадки сталися у Вознесенському районі, два — у Миколаївському, по одному — у Баштанському районі та Миколаєві.

До гасіння пожеж залучили 32 рятувальників, вісім одиниць спецтехніки, а також вогнеборців місцевої пожежної охорони села Коблеве.

Нагадаємо, що від початку 2026 року на Миколаївщині зареєстрували 1700 пожеж. За даними рятувальників, найчастіше загоряння виникали через необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки та бойові дії.