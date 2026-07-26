 На Миколаївщині під час пожежі чоловік отримав опіки

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Головна Новини Інциденти 10:00, 26 липня, 2026

На Миколаївщині під час пожежі чоловік отримав опіки

На Миколаївщині під час пожежі чоловік отримав опіки. Фото: ДСНСНа Миколаївщині під час пожежі чоловік отримав опіки. Фото: ДСНС

У Миколаївському районі під час пожежі у дворі приватного будинку 50-річний чоловік отримав опіки. Його госпіталізували.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

Пожежа сталася уночі 25 липня в селі Новобогданівка Радісносадівської громади. Рятувальники загасили її на площі 30 квадратних метрів і не дали вогню перекинутися на житловий будинок.

Крім цього, у селі Димівське Новоодеської громади сталася ще одна пожежа господарчої споруди та сухої рослинності. Вогнеборці не допустили поширення полум'я на сусідні будівлі.

Загалом за добу рятувальники ліквідували на Миколаївщині 12 пожеж, із яких 10 виникли в екосистемах.

Нагадаємо, що протягом минулої доби рятувальники ліквідували 10 пожеж на території Миколаївської області. Одна з них виникла внаслідок російської атаки ударними безпілотниками.

Автор
Аліна Квітко
Аліна Квітко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, має досвід репортерської та випускової редакторської роботи, спеціалізується на політиці, реформах, фоторепортажах та інтерв’ю.

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