 За добу на Миколаївщині загасили 10 пожеж: одна виникла після атаки дронів

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Головна Новини Інциденти 11:36, 25 липня, 2026

За добу на Миколаївщині загасили 10 пожеж: одна виникла після атаки дронів

Пожежі у Миколаївській області 24 липня. Фото: ДСНСПожежі у Миколаївській області 24 липня. Фото: ДСНС

Протягом минулої доби рятувальники ліквідували 10 пожеж на території Миколаївської області. Одна з них виникла внаслідок російської атаки ударними безпілотниками.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У Миколаєві через удар пошкоджено шість гаражів та автомобіль. На місці спалахнула пожежа, яку загасили вогнеборці.

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Ще одна пожежа сталася у селі Березнегувате Баштанського району, де горіла покрівля приватного житлового будинку на площі 30 квадратних метрів.

Крім того, вісім разів рятувальники виїжджали на гасіння сухої рослинності, чагарників і сміття. У двох випадках також горіли сінник та скирда сіна.

Причини всіх пожеж встановлюють. До ліквідації їхніх наслідків залучали 44 рятувальників і 11 одиниць техніки.

Пожежі у Миколаївській області 24 липня. Фото: ДСНСПожежі у Миколаївській області 24 липня. Фото: ДСНС
Пожежі у Миколаївській області 24 липня. Фото: ДСНСПожежі у Миколаївській області 24 липня. Фото: ДСНС
Пожежі у Миколаївській області 24 липня. Фото: ДСНСПожежі у Миколаївській області 24 липня. Фото: ДСНС
Пожежі у Миколаївській області 24 липня. Фото: ДСНСПожежі у Миколаївській області 24 липня. Фото: ДСНС
Пожежі у Миколаївській області 24 липня. Фото: ДСНСПожежі у Миколаївській області 24 липня. Фото: ДСНС
Пожежі у Миколаївській області 24 липня. Фото: ДСНСПожежі у Миколаївській області 24 липня. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що від початку 2026 року на Миколаївщині зареєстрували 1700 пожеж. За даними рятувальників, найчастіше загоряння виникали через необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки та бойові дії.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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