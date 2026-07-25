За добу на Миколаївщині загасили 10 пожеж: одна виникла після атаки дронів
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- Марія ХаміцевичКореспондентка
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Протягом минулої доби рятувальники ліквідували 10 пожеж на території Миколаївської області. Одна з них виникла внаслідок російської атаки ударними безпілотниками.
Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
У Миколаєві через удар пошкоджено шість гаражів та автомобіль. На місці спалахнула пожежа, яку загасили вогнеборці.
Ще одна пожежа сталася у селі Березнегувате Баштанського району, де горіла покрівля приватного житлового будинку на площі 30 квадратних метрів.
Крім того, вісім разів рятувальники виїжджали на гасіння сухої рослинності, чагарників і сміття. У двох випадках також горіли сінник та скирда сіна.
Причини всіх пожеж встановлюють. До ліквідації їхніх наслідків залучали 44 рятувальників і 11 одиниць техніки.
Нагадаємо, що від початку 2026 року на Миколаївщині зареєстрували 1700 пожеж. За даними рятувальників, найчастіше загоряння виникали через необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки та бойові дії.
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