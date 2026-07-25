Румунія вдруге за останній час збила дрон, який порушив її повітряний простір. Ілюстраційне фото: Handout via REUTERS

Військово-повітряні сили Румунії вдруге за останній час збили дрон, який порушив повітряний простір країни.

Про це повідомив президент Румунії Нікушор Дан.

За його словами, 25 липня близько 08:30 за місцевим часом безпілотник знищили приблизно за 10 кілометрів на захід від міста Сфинту-Георге.

Президент уточнив, що дрон збив румунський пілот із винищувача F-16.

Нагадаємо, що міністр оборони Румунії Раду Міруце заявив про намір ініціювати зміну налаштувань українських морських безпілотників, щоб вони автоматично знищувалися у разі наближення до територіальних вод Румунії в Чорному морі.