 Румунія вдруге за останній час збила дрон, який порушив її повітряний простір

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Головна Новини Інциденти 10:37, 25 липня, 2026

Румунія вдруге за останній час збила дрон, який порушив її повітряний простір

Румунія вдруге за останній час збила дрон, який порушив її повітряний простір. Ілюстраційне фото: Handout via REUTERSРумунія вдруге за останній час збила дрон, який порушив її повітряний простір. Ілюстраційне фото: Handout via REUTERS

Військово-повітряні сили Румунії вдруге за останній час збили дрон, який порушив повітряний простір країни.

Про це повідомив президент Румунії Нікушор Дан.

За його словами, 25 липня близько 08:30 за місцевим часом безпілотник знищили приблизно за 10 кілометрів на захід від міста Сфинту-Георге.

Президент уточнив, що дрон збив румунський пілот із винищувача F-16.

Нагадаємо, що міністр оборони Румунії Раду Міруце заявив про намір ініціювати зміну налаштувань українських морських безпілотників, щоб вони автоматично знищувалися у разі наближення до територіальних вод Румунії в Чорному морі.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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