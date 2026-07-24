За добу на Миколаївщині сталося сім пожеж, одна — через ДТП
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- Марія ХаміцевичКореспондентка
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Протягом 23 липня на Миколаївщині рятувальники ліквідували сім пожеж. Одна з них виникла внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Миколаєві.
Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Ще шість пожеж сталися через займання сухої рослинності, сміття, чагарників і пожнивних залишків. Два випадки зафіксували на приватних територіях, ще чотири — на відкритій місцевості.
Загальна площа пожеж перевищила 1,5 гектара. Усі займання ліквідували підрозділи ДСНС.
Нагадаємо, що від початку 2026 року на Миколаївщині зареєстрували 1700 пожеж. За даними рятувальників, найчастіше загоряння виникали через необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки та бойові дії.
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