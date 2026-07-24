 За добу на Миколаївщині сталося сім пожеж, одна — через ДТП

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Головна Новини Інциденти 10:01, 24 липня, 2026

За добу на Миколаївщині сталося сім пожеж, одна — через ДТП

Ліквідація пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниЛіквідація пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Протягом 23 липня на Миколаївщині рятувальники ліквідували сім пожеж. Одна з них виникла внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Миколаєві.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Ще шість пожеж сталися через займання сухої рослинності, сміття, чагарників і пожнивних залишків. Два випадки зафіксували на приватних територіях, ще чотири — на відкритій місцевості.

Ліквідація пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниЛіквідація пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Загальна площа пожеж перевищила 1,5 гектара. Усі займання ліквідували підрозділи ДСНС.

Ліквідація пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниЛіквідація пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, що від початку 2026 року на Миколаївщині зареєстрували 1700 пожеж. За даними рятувальників, найчастіше загоряння виникали через необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки та бойові дії.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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