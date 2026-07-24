Міндовкілля вже майже два роки не може понизити заповідний статус Андріївського урочища, де згоріло 900 гектарів лісу

Масштабна пожежа в Андріївському урочищі, 2023 рік. Фото: ДСНС

Міністерство довкілля України вже майже два роки не погоджує зміну природоохоронного статусу частини Андріївського урочища на Миколаївщині. Через це лісівники не можуть розчистити близько 900 гектарів лісу, який згорів унаслідок пожеж.

Про це розповіла депутатка Миколаївської обласної ради, голова комісії з питань екології Алла Ряжських в ефірі телеканалу «Март».

Як відомо, ще у грудні 2024 року депутати Миколаївської обласної ради звернулись до Міністерства захисту довкілля з проханням понизити статус частини Андріївського урочища з земель природно-заповідного фонду до ботанічного заказника.

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Алла Ряжських розповіла, що обласна рада та Південний лісовий офіс Держпідприємства «Ліси України» за цей час зібрали необхідні документи. На вимогу міністерства лісівники також замовили другий експертний висновок, однак питання досі не вирішене.

— Я дуже незадоволена роботою міністерства у цьому напрямку. То в нас три міністерства в одному, то два в одному — нікого не знайдеш відповідального. Хто відповість за те, що 900 гектарів ресурсу з 2022 року перетворилися на труху? Його можна було використовувати і для військових, і для населення, — сказала Алла Ряжських.

Варто зазначити, що до 17 липня 2026 року існувало Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Воно було створене у 2025 році шляхом об'єднання Мінекономіки, Мінагрополітики та Міндовкілля.

Наразі Кабмін ухвалив постанову про нову реорганізацію: відновив окреме Міністерство аграрної політики та продовольства України, а Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства перейменував на Міністерство економіки та довкілля України. Про це офіційно повідомило саме міністерство 20 липня.

Депутатка додала, що представники міністерства з 2022 року жодного разу не приїжджали оглянути ліс.

— Скільки в нас коштів бюджетних пішло на гасіння пожеж — я думаю, це навіть важко порахувати. Скільки людських ресурсів пішло на ліквідацію пожеж. Ніхто з міністерства не приїхав у цей армагедон просто подивитися. Спочатку сказали, що не підходить експертний висновок. Добре, зробили другий — в інституті. Чудово. А далі що? Змінилося міністерство — і нашу пісню починаємо спочатку, — сказала депутатка.

За її словами, облрада виконала всі необхідні кроки для зміни статусу території та отримала від ДП «Ліси України» інші землі, які мають компенсувати вилучені з природно-заповідного фонду гектари.

— З боку облради все зроблено правильно, з боку Південного офісу ДП «Ліси України» — навіть більше, ніж правильно. Зібрані всі документи, є два експертні висновки, які коштують немалих грошей. Ми нічого не втрачаємо у кількості гектарів природно-заповідного фонду. Але втрачаємо час і ресурси, а цей час уже не повернути, — зазначила Алла Ряжських.

Вона вважає, що Кабмін міг би тимчасово призупинити дію природоохоронного статусу пошкодженої частини урочища. Це дало б змогу лісівникам прибрати згорілі дерева, висадити новий ліс, а згодом повернути території охоронний статус.

— Простою постановою Кабміну можна призупинити статус на три чи п’ять років — на стільки, скільки потрібно, щоб зайшло підприємство, розчистило територію та висадило новий ліс. Ніхто нічого не втрачає. Ми зробили все на п’ятірочку, навіть на десяточку. Дайте громадам можливість розпоряджатися своїми ресурсами, — сказала вона.

Загальна площа Андріївського урочища, яке розташоване в межах Миколаївського району біля села Андріївка, складає 1347 гектарів. Раніше «МикВісті» писали, що процес зміни статусу із заповідного на категорію лісовий заказник місцевого значення розпочали ще у 2022 році. Було зроблено обґрунтування про недоцільність утримання насадження у статусі урочища. Документи були надіслані Міністерству довкілля, але там відмовили у зміні статусу лісу.

Восени 2024 року «Ліси України» почали повторно готувати документи для того, щоб забрати у Андріївського урочища статус заповідного. Це потрібно було для того, щоб випиляти згорілі дерева та зробити протипожежні смуги.

Через наслідки масштабних лісових пожеж 2022–2025 років обгорілі хвойні дерева в Андріївському урочищі масово почали падати на дорогу та лінії електромереж, які проходить територією заказника. Через це пошкоджуються дроти та падають стовпи.

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