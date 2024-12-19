Миколаївська облрада просить Міндовкілля понизити заповідний статус частини Андріївського урочища, де вигоріло 33% лісу: для чого

Пожежі знищили 33% лісу Андріївського урочища, фото: Facebook місцевих жителів

Депутати Миколаївської обласної ради звернулись до Міністерства захисту довкілля з проханням понизити статус частини Андріївського урочища з земель природно-заповідного фонду до ботанічного заказника. Йдеться про 437 гектарів земель, які вигоріли внаслідок пожеж.

Відповідне рішення депутати обласної ради ухвалили під час онлайн-засідання сесії обласної ради 19 грудня, пишуть «МикВісті».

Зміна статусу земель урочища дозволить зробити санітарну вирубку знищених пожежами дерев, посадити нові та провести протипожежні заходи, пояснила у коментарі редакції депутатка Миколаївської обласної ради від партії «Європейська солідарність» Алла Ряжських.

— Це згарище лісу знаходиться біля житлових будинків і є дуже небезпечною територією. По-перше, дуже часто виникають повторні пожежі. Перша пожежа виникла внаслідок влучання ракети – тоді вигоріло 300 гектарів, а інші вигоріли вже в 2023 році та влітку 2024 року. Тобто там дерева зараз – це фактично сірники. Тому якщо є навіть найменший людський фактор, то ми маємо знову масштабну пожежу. Люди там прям поряд живуть. А це рішення потрібно для того, щоб вони мали змогу робити протипожежні смуги, зробити санітарну вирубку і таке інше, бо зараз статус не дозволяє цього робити, – пояснила вона.

Пожежі знищили 33% лісу Андріївського урочища, фото: Facebook місцевих жителів Пожежі знищили 33% лісу Андріївського урочища, фото: Facebook місцевих жителів

Депутатка також додала, що Міністерства захисту довкілля двічі відмовляло мешканцям у зміні статусу заповідного Андріївського урочища, щоб дало людям змогу убезпечити свої домівки від лісових пожеж у майбутньому.

— Міністерство вже двічі відмовило людям в тому, щоб понизити статус. Тому цим зверненням ми звертаємо увагу міністерства на проблеми громад і нагадуємо фахівцям міністерства, що треба не лише їздити на форуми, але й бачити, що коїться на місцевості. Процедура зниження статусу ПЗФ (природно-заповідного фонду, – прим.) складна, але в цьому випадку її треба було починати вже на вчора і не гаяти часу. Тим паче взамін область отримає додаткову площу земель ПЗФ державного підприємсва «Ліси України», – додала Алла Ряжських.

Пожежі в Андріївському урочищі

У листопаді 2024 року у горілому Андріївському урочищі масово падають дерева та пошкоджують електромережі. Через це жителі прилеглих сіл змушені сидіти без світла, повідомили редакції «МикВісті» повідомили мешканці сіл Ясна Поляна та Андріївка.

Загальна площа Андріївського урочища, яке розташоване в межах Миколаївського району біля села Андріївка, складає 1347 гектарів. Під час пожежі 25 серпня 2022 року згоріло 318,3 гектара лісів. У 2023 році внаслідок загоряння 20 і 21 серпня на території Андріївського урочища пожежа захопила 48,3 гектара. Востаннє рятували ліс 10 та 11 серпня 2024 року.

Восени цього року «Ліси України» почали повторно готувати документи для того, щоб забрати у Андріївського урочища статус заповідного. Це потрібно для того, щоб випиляти згорілі дерева та зробити протипожежні смуги.

Керівник південного офісу державного підприємства «Ліси України» Олександр Грицай розповідав, що зараз шукають по області 1294 гектари територій, які стануть заміною Андріївського урочища та увійдуть у природо-заповідний фонд України.