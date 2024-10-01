За три роки на Миколаївщині вигоріла майже половина Андріївського лісу, який вважається заповідником

Пожежа на території Андріївського лісу у Миколаївському районі, фото: ДСНС Миколаївщини

На Миколаївщині повторно збиратимуть документи для того, щоб забрати у Андріївського урочища, що в Ольшанській громаді, статус заповідного.

Про це стало відомо на засіданні постійної комісії з питань екології, охорони довкілля, раціонального природокористування, туризму та рекреації, пишуть «МикВісті».

Керівник південного офісу державного підприємства «Ліси України» Олександр Грицай зазначив, що з 1294 гектарів лісового урочища за три роки вигоріло майже 500 гектарів.

За його словами, статус заповідного необхідно зняти з усієї площі урочища та перевести у статус «експлуатаційні ліси», щоб випиляти згорілі дерева та зробити протипожежні смуги.

«Якщо ми змінимо статус заповідності, ми отримаємо для наших військових, для населення, зробивши суцільну рубку, досить великий об’єм лісопродукції, яка піде для потреб народного господарства. А на його місці висадимо ліс з включенням листяних порід», — сказав він.

Він зазначив, що вже було зроблено обгрунтування про недоцільність утримання насадження у статусі урочища. Документи були надіслані Міністерству довкілля, але там відмовили у зміні статусу лісу.

Олександр Грицай зазначає, що наразі роботу по збору документів проводять повторно. За його словами, зараз шукають по області 1294 гектари територій, які стануть заміною Андріївського урочища та увійдуть у природо-заповідний фонд України. Також він додав, що вже знайшли приблизно половину необхідних територій і до 15 листопада буде знайдено всі ділянки.

«На цю площу ми можемо набрати і степових ділянок, які у нас є у Державному лісовому фонді, розширити межі інших природно-заповідних об’єктів. Площа природно-заповідного фонду області не зменшиться від того, що ми знімемо (статус заповідного з Андріївського урочища, — прим.) на категорію експлуатаційних лісів», — сказав він.

Голова Ольшанської ОТГ Тетяна Щербина підтримала зміну статусу урочища та зазначила, що раніше ліс був мальовничим куточком, але зараз громада потерпає.

«Потрібно убезпечити населення», — впевнена вона.

Курівник Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб Володимир Клочко вказав, що загалом горілий ліс не несе значної загрози здоров’ю людей.

«Ми говоримо про горіння деревини. До складу деревини входить 40-60% целюлози, 15-35% лігніну. Головне, що може бути, це вміст мінеральних речовин, те що буде утворюватися та називатися зольністю, але відсоток незначний – менше 1% від складу деревини. Ця зольність буде визначатись вмістом кальцію та магнію у ґрунті, які не нормуються згідно наказу Міністерства охорони здоров’я», — розповів він.

Разом з тим голова комісії з питань екології Миколаївської облради Алла Ряжських додала, що в Міністерстві довкілля не розуміють масштаби проблеми, тому необхідно зібрати якомога більше документів та показати всю картину.

На засіданні комісії вирішили дочекатися, коли «Ліси України» знайдуть ділянки, які стануть заміною лісовому урочищу у статусі заповідних, а також провести дослідження ґрунту, повітря та підземних вод на території згорілого лісу.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині в Андріївському урочищі за два роки вигоріло 366,6 гектарів заповідних територій.

Нагадаємо, ввечері, 10 серпня 2024 року, рятувальників сповістили про те, що горить хвойний настил та суха трава на території Андріївського урочища, що в Ольшанській територіальній громаді Миколаївського району.

Зранку 11 серпня, вогнеборці повідомили, що здійснюється чергування 5 одиницями техніки підрозділів ДСНС й лісівників. Також залучено квадрокоптер для здійснення моніторингу за ситуацією з повітря та запобігання повторного загоряння.