«Міндовкілля — не ресурсне відомство»: екоактивісти просять владу відновити незалежне міністерство

Екологічні організації закликали владу відновити окреме Міндовкілля. Ілюстративне фото: Міндовкілля

Понад 60 екологічних організацій, експертів та активістів звернулися до народних депутатів із закликом відновити роботу Міністерства захисту довкілля, як самостійного органу влади.

Про це йдеться у спільній заяві, яку підписали українські екоорганізації та експерти.

Підписанти наголошують, що ліквідація незалежного міністерства послабила державну екологічну політику, створила додаткові корупційні ризики у сфері надрокористування та лісового господарства, а також ускладнила виконання євроінтеграційних зобов’язань України.

«Міндовкілля — не «ресурсне відомство». Це — ключовий державний орган, що має бути незалежним у формуванні довкіллєвої політики задля здорового життя у чистому довкіллі. Інтеграція цього міністерства у структуру, яка одночасно відповідає за економіку, аграрну політику та охорону довкілля, означає нівелювання довкіллєвих пріоритетів та постійний конфлікт інтересів у самому центрі прийняття рішень, а також є дуже серйозним ризиком для виникнення нових корупційних схем», — йдеться у заяві.

Активісти також зазначили, що за майже пів року після створення об’єднаного відомства не відбулося жодної ключової реформи, хоча Україна має транспонувати понад 200 європейських директив у сфері охорони природи.

Екологічна спільнота вимагає негайно відновити окреме Міністерство захисту довкілля, усунути з посад осіб, причетних до антикорупційного розслідування «Мідас», та призначити нового керівника, який відновить довіру суспільства до державної екополітики.

У заяві також нагадується, що Європейська комісія у своєму останньому звіті звернула увагу на серйозні виклики у сфері захисту довкілля в Україні — від незаконних рубок і стихійних сміттєзвалищ до високих корупційних ризиків у надровидобуванні та землекористуванні.

«З огляду на вищевикладені аргументи ми вимагаємо від народних депутатів відновлення роботи окремого міністерства у найкоротші строки і призначити керівником міністерства кандидатуру, яка посилить довіру до уряду України», — йдеться у заяві.

Під документом свої підписи поставили 67 організацій, серед яких:

«Екологія–Право–Людина», «Save Dnipro», «Екоклуб», «Zero Waste Lutsk», «Грінпіс Україна», «Екосфера», «ЕГО Зелений Світ», «Мережа екостанцій України», «Ревайлдинг Україна», Національний екологічний центр України, а також низка науковців, юристів і представників природоохоронних заповідників.

Раніше експертка ГО «Екодія» Анна Акерманн, заявила, що Україна ризикує втратити довіру європейських партнерів та доступ до фінансових інструментів для відновлення, якщо зосередиться на спрощенні екологічних процедур та добудові атомних блоків замість системних реформ.