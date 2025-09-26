Євроінтеграція України неможлива без екологічних реформ, — експертка. Фото: REUTERS

Україна ризикує втратити довіру європейських партнерів та доступ до фінансових інструментів для відновлення, якщо зосередиться на спрощенні екологічних процедур та добудові атомних блоків замість системних реформ.

Про це повідомляє «Дзеркало тижня» з посиланням на експертку ГО «Екодія» Анну Акерманн.

За її словами, інтеграція екологічної політики у всі сфери — від енергетики та транспорту до будівництва й агросектору — відкриє Україні шлях до ринків і ресурсів Євросоюзу.

Акерманн наголосила, що українське суспільство готове до «зеленої» трансформації. Так, за результатами дослідження, проведеного у лютому-березні 2025 року дослідницькою групою «Дока Центр» на замовлення «Екодії», 86% українців підтримують створення нових природоохоронних територій навіть під час війни.

Ставлення мешканців громад до створення нових об’єктів ПЗФ. Ілюстрація: дослідження ГО «Екодія»

Опитування проводилось у 19 громадах по всій країні у два етапи: експертні інтерв’ю (n=12) та онлайн-опитування 991 респондента за технологією CAWI. Експерти представляли наукову сферу, громадський сектор та органи влади, що дозволило вдосконалити інструменти дослідження.

— Це створює безпрецедентний суспільний консенсус, який уряд має використати для реальних реформ, – підкреслила експертка.

Водночас у Програмі діяльності Кабінету міністрів, презентованій прем’єркою Юлією Свириденко, питання екології висвітлені недостатньо. На думку Анни Акерманн, вони мають стати не лише окремим блоком, а наскрізним елементом усіх галузевих політик.

— Україна отримала унікальне вікно можливостей. Залишається зробити крок: інтегрувати відповідні ініціативи до урядової програми не лише як окремий блок, а як наскрізний елемент для всіх галузей. З часом це забезпечить Україні не просто членство в ЄС, а лідерські позиції в зеленій трансформації Європи, — наголосила вона.

А більше про локальні екологічні виклики читайте в статті «МикВісті»: «Південний Буг під загрозою: що впливає на стан річки, з якої питиме воду Миколаїв».