Нацпарк «Білобережжя Святослава» на Кінбурні майже повністю вигорів

Національний парк «Білобережжя Святослава». Фото: Природно-заповідний фонд України

Національний парк «Білобережжя Святослава», розташований на Кінбурнському півострові, зазнав руйнівних наслідків через бойові дії — 96% його сухопутної території знищено вогнем.

Це підтверджують результати інфографічного дослідження «Російсько-українська війна: вплив на довкілля», проведеного агенцією Top Lead за підтримки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Основними чинниками, що призвели до шкоди екосистемі парку, стали масштабні пожежі, будівництво фортифікаційних споруд, проїзд важкої техніки, підрив дамби Каховської ГЕС та мінування території.

Результати інфографічного дослідження впливу війни на Національний парк «Білобережжя Святослава» від Top Lead та Міндовкілля

За словами Павла Холодняка, заступника директора національного парку, забруднення території вибухонебезпечними предметами стане великою проблемою, яка буде супроводжувати Україну протягом багатьох років.

— Наше завдання — допомогти природі відновитися. Проте проблема забруднення вибухонебезпечними предметами залишиться ще на багато років, і ми не зможемо вирішити її самотужки, — підкреслює він.

Першими кроками після деокупації території будуть розмінування, обмеження доступу до парку для безпеки людей, детальне натурне обстеження екосистеми, що може тривати від 3 до 7 років, очищення території від згарищ та створення плану відновлення екосистеми.

Що відбувається на Кінбурні?

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З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну територія Кінбурнської коси окупована російськими військовими. Власне, звідти росіяни понад рік обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.

Станом на липень 2024 року на Кінбурнській косі сталось 253 пожежі.

Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук повідомив, що росіяни перетворили півострів на укріпрайон, звідки обстрілюють Миколаївську та частину Херсонської області. Але російські військові отримують відповідь від української армії, через що півострів страждає від пожеж.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що звільнення Кінбурнської коси — це питання часу, «ще й не дуже великого». Це також підтвердила спікер Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Водночас російські окупанти продовжують обстрілювати та мінувати заповідну територію Кінбурнського півострову. Майже щоденно на мінах там підриваються дикі тварини, є випадки й людських жертв. Про це йдеться у статті «НикВести» «На межі знищення: Як заповідна Кінбурнська коса потерпає від дій окупантів».

Впродовж усього часу окупації на Кінбурнській косі час від часу горять ліси. Ситуація зазвичай ускладнюється тим, що російські окупанти не дозволяли рятувальникам гасити вогонь, тому пожежі можуть тривають тижнями. Водночас, як зазначили в ОВА, Миколаївська область не може допомогти у гасінні пожеж там, оскільки усі пожежні частини та техніка, яка може туди дістатися, перебувають на окупованих територіях Херсонщини.

Через пожежі на Кінбурні під загрозою опинилися червонокнижні орхідеї, інші унікальні рослини та тварини, повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

Після деокупації Кінбурнській косі потрібен буде час на самостійне відновлення природи, повідомили в «Білобережжя Святослава». Це відбуватиметься у період, поки триватиме розмінування заповідної території.