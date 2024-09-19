Плетенчук розповів про ситуацію на Кінбурні: «зона активних бойових дій»

Кінбурнська коса. Фото з сайту discover.ua

Кінбурнська коса, окупована російськими військовими з початку повномасштабної війни, продовжує потерпати від лісових пожеж.

Про ситуацію на Кінбурні розповів речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі «Суспільне.Новини».

Він зазначив, що Кінбурнська коса наразі є територією активних бойових дій. Росіяни перетворили півострів на укріпрайон, звідки обстрілюють Миколаївську та частину Херсонської області.

«Ця територія завжди була заповідником, це був важливий природній ресурс, звісно російським, окупантам на це байдуже. Вони там облаштували там свої позиції. Здебільшого від них потерпали південна частина Миколаївської області, Дніпровсько-Бузький Лиман і навіть Херсонщина», — сказав він.

За словами Дмитра Плетенчука, російські військові на Кінбурнській косі отримують відповідь від української армії, через що півострів страждає від пожеж.

«Вони отримують відповідь. Внаслідок цього можуть відбуватися займання, лісові пожежі. Тому, на жаль, це фактично зараз зона бойових дій, і достатньо активних», — сказав він.

Що відбувається на Кінбурні?

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну територія Кінбурнської коси окупована російськими військовими. Власне, звідти росіяни понад рік обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.

Досі у Миколаївській області залишаються окупованими всього три населені пункти, які знаходяться на території Кінбурнської коси. Йдеться про такі населені пункти:

село Василівка. До повномасштабної війни населення становило 382 особи;

село Покровка. До повномасштабної війни населення становило 229 осіб;

село Покровське. До повномасштабної війни населення становило 177 осіб.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що звільнення Кінбурнської коси — це питання часу, «ще й не дуже великого». Це також підтвердила спікер Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Водночас російські окупанти продовжують обстрілювати та мінувати заповідну територію Кінбурнського півострову. Майже щоденно на мінах там підриваються дикі тварини, є випадки й людських жертв. Про це йдеться у статті «НикВести» «На межі знищення: Як заповідна Кінбурнська коса потерпає від дій окупантів».

Впродовж усього часу окупації на Кінбурнській косі час від часу горять ліси. Ситуація зазвичай ускладнюється тим, що російські окупанти не дозволяли рятувальникам гасити вогонь, тому пожежі можуть тривають тижнями. Водночас, як зазначили в ОВА, Миколаївська область не може допомогти у гасінні пожеж там, оскільки усі пожежні частини та техніка, яка може туди дістатися, перебувають на окупованих територіях Херсонщини.

Через пожежі на Кінбурні під загрозою опинилися червонокнижні орхідеї, інші унікальні рослини та тварини, повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

Після деокупації Кінбурнській косі потрібен буде час на самостійне відновлення природи, повідомили в «Білобережжя Святослава». Це відбуватиметься у період, поки триватиме розмінування заповідної території.