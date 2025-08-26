На Миколаївщині через падіння горілих дерев у Андріївському лісі люди сидять без світла та побоюються за здоров’я дітей

Стан Андріївського урочища після пожежі. Фото: МикВісті

В Андріївському лісовому урочищі, що біля села Андріївка, склалася критична ситуація через наслідки масштабних лісових пожеж 2022–2025 років. Обгорілі хвойні дерева масово падають на дорогу та лінії електромереж, які проходить територією урочища. Через це пошкоджуються дроти та падають стовпи.

Про це повідомляють місцеві мешканці онлайн-медіа «МикВісті».

Останні роки в лісовому урочищі вирують масштабні пожежі: у 2022 році вогонь знищив 334,7 гектара лісу, у 2023-му — 48,4 гектара, а в серпні 2024-го вигоріло ще 54 гектари. Значні площі лісу вигоріли і влітку 2025 році. Загалом пошкоджені сотні гектарів насаджень, частина з яких втратила природоохоронну цінність і потребує санітарних рубок.

Пожежа у лісовому урочищі у 2023 році. Фото: ДСНС

За словами людей, їздити в напрямку Андріївки стає дедалі небезпечнішим. Особливе занепокоєння викликає ситуація напередодні нового навчального року, адже школярі мають їздити цією дорогою автобусом у Ковалівку.

Звернення батьків до керівництва Ковалівського ліцею, куди їздять діти з Андріївки

Минулого року жителі села та керівництво Ольшанської громади вже зверталися до директора філії «Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Олександра Грицая з проханням провести термінові лісогосподарські та відновлювальні роботи, а також переглянути статус урочища. Однак, за словами місцевих, проблема не вирішується, а кожного року площі горілого лісу лише збільшуються.

Горілі дерева падають на елекродроти та дорогу. Фото місцевих мешканців Горілі дерева падають на елекродроти та дорогу. Фото місцевих мешканців

Крім того, у 2024 році депутати Миколаївської обласної ради звернулися до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів з проханням переглянути межі та статус заповідного урочища «Андріївське» в Ольшанській громаді.

Депутати пропонували змінити категорію урочища на ботанічний заказник місцевого значення. Це дозволило б проводити протипожежні та відновлювальні роботи, щоб запобігти новим займанням і відродити знищені ліси.

У коментарі «МикВісті» депутатка Миколаївської обласної ради від партії «ЄС» та голова комісії Миколаївської обласної ради з питань екології, охорони довкілля Алла Ряжських зазначила, що після звернення питання ніяк не вирішили і наразі ситуація дуже критична.

«Зараз проблематика з одного боку проста, а з іншого боку складна. Не діє ні звернення до Кабміну, ні до Міністерства довкілля, яке зараз реформували та доєднали до Міністерства економіки. Зараз взагалі така ситуація, що дуже складно знайти того, хто це питання вирішуватиме. Проблематика в тому, що це заказник і по закону ДП «Ліси України» не мають змоги там проводити рекультивацію. Всі навколо розуміють, що ситуація складна, що пожежі будуть продовжуватись, що витрачається, на мій погляд, величезний ресурс, та бюджетні кошти на гасіння пожеж», — розповіла Алла Ряжських.

Наразі в Україні ліквідували Міністерство аграрної політики та продовольства та Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів і поклали їх функції на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Алла Ряжських зазначає, що тепер необхідно запросити представників Міністерства економіки та показати їм стан лісу.

«Ми з першим заступником голови обласної ради та керівником ДП «Ліси України» були на місці в черговий раз і вирішили вже звернутися до Міністерства економіки, щоб сюди надіслали нам представника. Комісія буде в першій декаді вересня. Ми запросимо обов’язково когось з Міністерства економіки. Нехай подивляться, що відбувається», — говорить голова профільної комісії облради.

Алла Ряжських вважає, що проблему з Андріївським урочищем потрібно вирішувати компромісно. Вона запропонувала тимчасово зняти статус заказника на період проведення рекультиваційних робіт, аби не допустити подальшого погіршення ситуації.

«Я вважаю, що тут має бути компромісне рішення. Якщо Міністерство не хоче знімати статус заказника, то нехай знайдуть інший варіант. Наприклад, зняти статус заказника на період проведення рекультиваційних заходів. Напевно, існує думка, що через зміну статусу заказника землю розорять — таке може бути. Така думка має право на існування, але ситуація щороку погіршується. Необхідно шукати компроміс», — зазначає Алла Ряжських.

Загальна площа Андріївського урочища, яке розташоване в межах Миколаївського району біля села Андріївка, складає 1347 гектарів. Нагадаємо, що процес зміни статусу із заповідного на категорію лісовий заказник місцевого значення розпочали ще у 2022 році. Вже було зроблено обґрунтування про недоцільність утримання насадження у статусі урочища. Документи були надіслані Міністерству довкілля, але там відмовили у зміні статусу лісу.

Восени 2024 року «Ліси України» почали повторно готувати документи для того, щоб забрати у Андріївського урочища статус заповідного. Це потрібно для того, щоб випиляти згорілі дерева та зробити протипожежні смуги.