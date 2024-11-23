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На Миколаївщині жителі сіл скаржаться на масове падіння горілих дерев в Андріївському урочищі

На Миколаївщині масово падають дерева у горілому Андріївському урочищі та пошкоджують електромережі. Фото: FacebookНа Миколаївщині масово падають дерева у горілому Андріївському урочищі та пошкоджують електромережі. Фото: Facebook

На Миколаївщині масово падають дерева у горілому Андріївському урочищі та пошкоджують електромережі. Через це жителі прилеглих сіл змушені сидіти без світла.

Про це «МикВісті» повідомили мешканці сіл Ясна Поляна та Андріївка Миколаївського району.

За словами місцевих, у п’ятницю 22 листопада горілі дерева пошкодили електромережі. Після цього їх полагодили, але ситуація повторилась і 23 листопада. Станом не вечір суботи, люди й досі без світла. У пресслужбі «Миколаївобленерго» виданню «МикВісті» ситуацію зі світлом не прокоментували та порадили звернутися за офіційним коментарем до керівництва.

На Миколаївщині масово падають дерева у горілому Андріївському урочищі та пошкоджують електромережі. Фото: FacebookНа Миколаївщині масово падають дерева у горілому Андріївському урочищі та пошкоджують електромережі. Фото: Facebook
На Миколаївщині масово падають дерева у горілому Андріївському урочищі та пошкоджують електромережі. Фото: FacebookНа Миколаївщині масово падають дерева у горілому Андріївському урочищі та пошкоджують електромережі. Фото: Facebook
На Миколаївщині масово падають дерева у горілому Андріївському урочищі та пошкоджують електромережі. Фото: FacebookНа Миколаївщині масово падають дерева у горілому Андріївському урочищі та пошкоджують електромережі. Фото: Facebook

Також жителі сіл скаржаться, що дерева падають і на дорогу, заважаючи проїзду. На їхню думку, на території лісу, який постраждав від пожеж, необхідно  провести санітарне очищення.

«Що зараз відбувається з лісом після пожеж! Хочеться, щоб місцева влада звернула увагу на жителів сіл, які проживають в межах Яснополяньського старостату. Від падіння дерев постійні проблеми зі світлом, а також це безпека місцевих жителів, які користуються дорогою», — пише у соцмережі Facebook Анна Смирнова.

Наразі мешканці сіл готують звернення до керівника південного офісу державного підприємства «Ліси України» Олександра Грицая з проханням розчистити від дерев територію уздовж повітряних ліній електропередачі.

Скриншот звернення до керівника південного офісу державного підприємства «Ліси України» Олександра ГрицаяСкриншот звернення до керівника південного офісу державного підприємства «Ліси України» Олександра Грицая

Зазначимо, що  за три роки в Андріївському урочищі вигоріло майже 500 гектарів.

Загальна площа Андріївського урочища, яке розташоване в межах Миколаївського району біля села Андріївка, складає 1347 гектарів. Під час пожежі 25 серпня 2022 року згоріло 318,3 гектара лісів. У 2023 році внаслідок загоряння 20 і 21 серпня на території Андріївського урочища пожежа захопила 48,3 гектара. Востаннє рятували ліс 10 та 11 серпня 2024 року.

Восени цього року «Ліси України» почали повторно готувати документи для того, щоб забрати у Андріївського урочища статус заповідного. Це потрібно для того, щоб випиляти згорілі дерева та зробити протипожежні смуги.

Керівник південного офісу державного підприємства «Ліси України» Олександр Грицай  розповідав, що зараз шукають по області 1294 гектари територій, які стануть заміною Андріївського урочища та увійдуть у природо-заповідний фонд України.

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